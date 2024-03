Suite à un partenariat tripartite avec Microsoft et Advens, TD Synnex lance sa nouvelle offre de cybersécurité managée Citadel à destination des PME. Elle assure un service de détection et de réponse (MDR), disponible 24h/24 et 7j/7, sur un centre d’opérations de sécurité (SOC) situé en France et opéré par Advens. L’offre s’appuie sur les outils Microsoft (XDR, SIEM/SOAR, Microsoft 365 Defender et Sentinel) et les licences Microsoft Business Premium (jusqu’à 300 utilisateurs).

« Pour les entreprises qui ont déjà les licences Microsoft Business Premium, il suffit d’ajouter CITADEL by TD SYNNEX pour quelques euros par mois par poste de travail, pour sécuriser leur environnement », précise dans un communiqué Cédric Sroussi, Directeur des services Advanced Solutions et R&D de TD Synnex. « Pour nos partenaires revendeurs, c’est une double opportunité car ils vont à la fois pouvoir proposer une offre facile à mettre en place, qui ne leur demande pas d’investissement, tout en faisant de l’upselling autour de l’offre Microsoft Business Premium. »

« Nous sommes ravis de pouvoir rendre accessible à nos clients PME-PMI nos solutions M365 Defender et Microsoft Sentinel, au travers de cette nouvelle offre de services de TD SYNNEX et Advens qui montre la richesse de notre réseau de partenaires et leur capacité à trouver des complémentarités pour répondre à l’ensemble des besoins de nos clients », ajoute Paul Dominjon, Directeur des solutions de Cybersécurité de Microsoft.

« Grâce à ce partenariat stratégique, Advens poursuit sa mission de démocratisation de la cybersécurité sur l’ensemble des organisations françaises. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner les partenaires de TD SYNNEX pour faciliter et sécuriser la transformation digitale de leur clients », complète enfin David Buhan, Directeur Général d’Advens.

L’offre répond aux exigences de la directive européenne NIS 2 et le service pourra également aider les PME à mieux négocier le coût de leur assurance cyber, fait valoir Cédric Sroussi.