Talend a enrichi sa plateforme d’intégration de données en mode PaaS avec Pipeline Designer. Ce nouvel outil de conception graphique accessible en ligne est destiné à simplifier la création de pipelines de données de bout en bout et de permettre aux clients de pré-visualiser les données en direct et de les transformer facilement. À l’aide d’une interface web unique, les ingénieurs de données et les développeurs peuvent ainsi concevoir de façon homogène des pipelines dans des environnements multi-cloud ou hybrides.

« Les nouvelles exigences en matière d’ingénierie de données sont très différentes aujourd’hui de celles existantes il y a seulement quelques années. La plupart des équipes ne sont pas prêtes ou équipées pour traiter ou analyser des données en temps réel. Pourtant pour rester compétitives, les entreprises doivent réagir plus rapidement aux opportunités et aux menaces », affirme dans un communiqué Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits chez Talend. « Avec la nouvelle interface utilisateur ergonomique de Pipeline Designer, les clients pourront facilement intégrer et transformer les données en batch ou en streaming. Nous sommes ravis d’ajouter ce nouvel environnement de conception à Talend Cloud. »

La nouvelle offre permet notamment de concevoir des cas d’usages de données, en batch ou en streaming, à l’aide d’une interface unique, d’intégrer toutes les données, structurées ou non structurées, de connecter facilement les principales sources de données comme Salesforce, Amazon S3, Redshift et Kinesis, Azure SQL Database, Snowflake et Apache Kafka, ou encore de concevoir des pipelines dans le cloud, puis de les exécuter sur site, dans AWS EMR ou dans un cloud privé virtuel. Comme la couche de traitement et de calcul est déconnectée de la conception du pipeline, les workflows peuvent plus facilement évoluer pour correspondre au cloud ou aux systèmes sur site utilisés.

Talend Cloud avec Pipeline Designer est disponible dès maintenant dans le cadre de la version Spring’19.

Rappelons que pour la deuxième fois consécutive, Talend été reconnu par Gartner comme l’un des leaders des solutions de qualité des données dans son rapport 2019 Magic Quadrant for Data Quality Tools. L’éditeur franco-américain a même amélioré sa position par rapport à la précédente étude « en raison de l’exhaustivité de sa vision et de sa capacité d’exécution », comme le précise le cabinet d’analyse.