L’expert français en logiciels de sécurité numérique fera partie des 35 éditeurs de solutions souveraines de cybersécurité présents lors de la Journée de l’Autonomie et de la Souveraineté Numérique, le 27 septembre prochain au Centre de conférences Pierre Mendès-France à Paris (12ème). Cet événement, sous égide ministérielle, vise à faciliter la rencontre entre les principaux éditeurs de cybersécurité et les grands donneurs d’ordres publics et privés. Il fait suite au plan de relance gouvernemental lancé en septembre 2020 pour élever le niveau de cybersécurité des organisations sur le territoire français.

Systancia revendique sa position d’unique éditeur européen fournissant des solutions d’accès distant sécurisées et certifiées par l’Anssi. Un communiqué précise que « ses technologies ZTE (ou Zero Trust Edge) et ZTNA (Zero Trust Network Access) sont conçues pour être déployées dans l’infrastructure de ses clients ou en mode cloud (Software as a Service, ou SaaS)» et visent à faciliter l’accès sécurisé des personnes en télétravail, des prestataires et des équipes d’administration de systèmes d’information.

La solution Cleanroom de Systancia, dédiée à la sécurisation des accès des administrateurs et des utilisateurs à pouvoirs (Priviledged Access Management, ou PAM), peut être déployée sur Kumo, « un cloud souverain et éco-responsable » développé en 2019 par arcITek, un expert français en infrastructures virtualisées. « Les accès prestataires sont particulièrement visés par les cyberattaquants. (…) La mise à disposition de Systancia Cleanroom sur le cloud Kumo d’arcITek permet à toutes les organisations, quelle que soit leur taille, de donner simplement et rapidement un accès sécurisé à leurs prestataires. L’usage démarre en quelques minutes et les organisations bénéficient d’un accompagnement personnalisé. »

Rappelons que les solutions de PAM permettent de sécuriser les accès au système d’information via la traçabilité des accès, un coffre-fort de mots de passe ou encore l’enregistrement de sessions. Ces fonctionnalités visent à protéger d’éventuelles fuites de données, d’attaques ou stopper la propagation de rançongiciels. Dans le cadre d’appels à projets, le dispositif de l’Anssi prévoit un financement à hauteur de 70% de l’acquisition de solutions de PAM, dont celle de Systancia.

L’éditeur précise que la journée du 27 septembre donnera « également l’occasion de découvrir les dernières innovations (…), notamment en matière d’authentification comportementale basée sur l’IA ».