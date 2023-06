L’intégrateur réseau et cybersécurité aixois capitalise sur son expertise dans les réseaux SD-Wan en lançant une offre SD-Wan entièrement opérée en interne. Une manière d’adapter son offre à l’évolution du système d’information de ses clients de plus en plus externalisés dans le Cloud.

Le SD-Wan permet d’optimiser la bande passante tout en en réduisant les coûts en empruntant les meilleures liaisons disponibles en fonction de la localisation des clients. Mais pour éviter la complexité supplémentaire inhérente au SD-Wan, qui implique de gérer plusieurs opérateurs simultanément, Syage propose d’opérer lui-même les réseaux mis place.

Dans ce cas de figure, il reste propriétaire des équipements déployés et c’est lui qui fournit les liaisons. Pour cette offre, il a décidé de s’appuyer sur la technologie Juniper qui permet de mutualiser certains composants avec une meilleure finesse de délégation que la technologie Fortinet qu’il déployait jusque-là pour le compte de ses clients opérant eux-mêmes leurs réseaux SD-Wan.

Après une année consacrée à se former commercialement et techniquement sur la technologie Juniper et à industrialiser son offre, Syage a lancé la commercialisation de son service en janvier dernier. Deux clients y ont souscrit. Le premier, un transporteur maritime utilise son offre SD-Wan opérée notamment pour décharger sa liaison MPLS internationale des flux de réplication de ses baies de stockage.

Le second, en cours de déploiement, souhaite interconnecter différents établissements entre eux dans le cadre d’un carve out (détourage) et alors que son système d’information est déjà entièrement externalisé.

Outre le développement de cette offre, l’année 2022 a été marquée par le renforcement de son agence parisienne. Cette année, l’intégrateur s’est fixé pour objectif de se développer en Rhône-Alpes et d’enrichir son offre de services autour d’AWS. Société de 35 personnes, Syage a réaliser 11,8 M€ de CA en 2022 et vise plus de 12 M€ cette année.