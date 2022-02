SYAGE, intégrateur infrastructure, poursuit son développement et annonce un chiffre d’affaires de plus de 9,5 millions d’euros et 15 % de croissance d’effectifs. Ce développement des activités de l’entreprise, malgré un contexte Covid, met en avant son solide positionnement et sa capacité à accompagner ses clients dans leur projet de transformation numérique.

SYAGE est une entreprise de services informatiques experte en infrastructures systèmes, stockage, sauvegarde, réseaux et cybersécurité. Acteur indépendant et à taille humaine, SYAGE offre à ses clients grands comptes, PME et collectivités des solutions globales, intégrées et agiles. L’ESN intervient sur des sujets sensibles comme l’accessibilité, la maitrise et la sécurisation de la donnée d’entreprise.

En 2021, SYAGE a connu une croissance sur l’ensemble de ses domaines d’expertise, notamment sur le négoce et les services managés. Le développement de l’ESN a été réalisé de manière organique, ce qui traduit pragmatiquement la pertinence de la stratégie mise en place. Cette année, SYAGE va à nouveau accélérer grâce aux nombreux projets de ses clients PME et ETI. Pour se faire, SYAGE prévoit de diversifier ses services managés pour enrichir encore ses offres. L’ESN fait le choix d’investir tout en maitrisant sa croissance afin de garantir et toujours privilégier son niveau d’expertise et de proximité chez ses clients.

Jean-Pierre GIL, Directeur Général chez SYAGE « En 2021 nous accélérons sur une nouvelle étape. Nous faisons profiter nos clients de nos expertises afin de les accompagner sur la gestion d’incidents et de tâches inhérentes à l’exploitation de leur infrastructure. Nous souhaitons leur apporter de la sérénité, de la sécurité et un gain de temps sur leur tâches récurrentes de production. Nous capitalisons sur nos expertises pointues des technologies que nous implémentons chez nos clients pour diversifier aujourd’hui ces services à nos clients, tout en garantissant la performance et la qualité de service. »