Suse va acquérir Rancher Labs, une startup basée dans la Silicon Valley. Selon CNBC, qui s’appuie sur deux sources proches du dossier, l’éditeur open source va dépenser pour cela entre 600 et 700 millions de dollars. Rancher Labs a développé une technologie qui aide les entreprises à exécuter des logiciels dans des conteneurs.

Les pourparlers entre les deux sociétés ont commencé au printemps et ont suscité d’autres offres a expliqué à nos confrères Ursheet Parikh, un partenaire de l’investisseur de Rancher Mayfield Fund. Selon lui, il y a eu « beaucoup d’appels Zoom ».

Rancher s’est d’abord concentré sur Docker avant de faire le choix de Kubernetes. Les clients de la jeune pousse incluent American Express, Comcast, Deutsche Bahn et Viasat.

Fondée en 2014 et basée à Cupertino, Rancher a levé 95 millions de dollars auprès de Mayfield, Nexus Venture Partners, Telstra Ventures et d’autres investisseurs. La société est dirigée par Sheng Liang, à qui l’on doit la vente de Cloud.com à Citrix pour 158,8 millions de dollars en 2011. Plus de 200 salariés de la société sont répertoriés sur LinkedIn.

« C’est un moment incroyable pour notre industrie, alors que deux leaders de l’open source unissent leurs forces. La fusion d’un spécialiste d’Enterprise Linux, de l’Edge Computing et de l’IA avec un leader d’Enterprise Kubernetes Management va perturber le marché afin d’aider les clients à accélérer leurs parcours de transformation numérique », explique dans un communiqué la directrice générale de Suse, Melissa Di Donato. « Seule la combinaison de SUSE et de Rancher aura la portée d’un portefeuille 100% open source véritablement pris en charge à l’échelle mondiale – y compris les technologies natives du cloud – afin d’aider nos clients à innover en toute transparence, depuis la périphérie jusqu’au cœur du cloud. »