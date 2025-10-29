L’éditeur européen de solutions open source entend répondre à la demande croissante de souveraineté numérique des grandes organisations avec un service de support intégralement opéré depuis l’Union européenne.

Suse a récemment annoncé la disponibilité de son nouveau service SUSE Sovereign Premium Support, un service de support technique « souverain » qui garantit que toutes les prestations de support sont assurées depuis l’Union européenne, par des ingénieurs de support et des responsables de livraison de service basés dans l’UE.

Destinée aux grands comptes, opérateurs publics et partenaires soumis à des contraintes de conformité ou de sécurité, cette offre reprend les principes du support Premium historique de Suse, en y ajoutant des garanties renforcées de localisation des données (sur des réseaux et serveurs situés dans l’UE), et de confidentialité (toutes les données de dépannage fournies sont chiffrées et des protocoles stricts de masquage des données sont appliqués pour les accès hors UE).

Ce service, proposé en trois déclinaisons — Silver, Gold et Platinum —, inclut un accompagnement personnalisé, un suivi proactif, des interventions sur site, et des délais de réponse pouvant descendre à 15 minutes pour les environnements critiques. L’offre couvre l’ensemble du portefeuille Suse, y compris les solutions de gestion Kubernetes issues du rachat de Rancher en 2020.

Le lancement du Sovereign Premium Support suscite un accueil très favorable des clients et partenaires, se félicite Olivier Raffy, country manager France de SUSE (photo), qui observe « une accélération des projets liés à la souveraineté depuis plusieurs mois ». Les grands intégrateurs (GSI), en particulier, manifestent un intérêt accru pour les solutions souveraines afin de satisfaire des clients en recherche d’alternatives européennes pour réduire leur dépendance aux grands fournisseurs étasuniens.

Entreprise fondée il y a 33 ans en Allemagne, détenue par un fonds de pension suédois, et à l’ADN 100 % open source – gage d’immunité contre le verrouillage propriétaire – Suse jouit d’une légitimité idéale pour les acteurs soucieux de souveraineté.

L’entreprise, dont le chiffre d’affaires dépasse les 800 millions d’euros pour un effectif de 2 600 personnes, s’est convertie depuis 2023 à une commercialisation 100 % indirecte, ne signant plus aucun contrat en direct. En France, l’éditeur travaille avec une vingtaine de partenaires, parmi lesquels SCC, Atheo, Axians, Cheops, Computacenter, Zenops et OVHcloud. Il collabore également de plus en plus étroitement avec Orange Business autour de projets conjoints centrés sur l’open source et la souveraineté.

Si à l’échelle mondiale Linux représente encore environ 60 % de son activité, en France les technologies de gestion de conteneurs issues du rachat de Rancher ont déjà pris le dessus avec une forte dynamique de croissance annuelle.

