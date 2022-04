Jaguar Networks lance ses forces dans la bataille du cloud souverain. La filiale B2B du groupe Iliad a présenté cette semaine son offre Cloud XPR, avec laquelle elle espère convaincre les entreprises de migrer leurs applications critiques vers le cloud. Selon l’opérateur, les entreprises françaises accusent un retard dans ce domaine avec encore quatre entreprises sur cinq qui n’ont pas opéré cette migration. Après avoir lancé avec succès les offres Free Pro en 2021, le groupe veut désormais s’employer à démocratiser l’adoption des solutions cloud.

Pour séduire, Jaguar Networks cherche à aligner une offre qui apporte toutes les ressources indispensables, tout en restant simple à déployer et superviser, sécurisée et bien positionnée sur le plan tarifaire. Cloud XDR se positionne comme une offre souveraine et hybride pour répondre aux différents usages, des instances mutualisées (besoins d’élasticité) jusqu’au cloud privé (traitement des données sensibles). Elle est prévue pour héberger toute application critique, qu’elle soit métier, technique ou transverse.

Jaguar Networks vante une approche clé en main. Dans les faits la solution orchestre une vingtaine de modules standardisés dédiés au calcul, au stockage, au réseau, à la sécurité et à l’exploitation. Elle donne aussi accès à une marketplace de plus de cent cinquante applications tierces. Le suivi opérationnel peut être opéré par le client via un portail et une console d’administration qui mise sur la simplicité d’utilisation ou confié à une équipe d’une centaine d’experts chez l’opérateur.

Plus différenciant, Cloud XPR s’appuie sur la géoredondance pour garantir la haute disponibilité, avec des données dupliquées sur au moins trois datacenters. Des services de PCA/PRA sont intégrés à l’offre pour assurer la bascule en cas d’incident ou sinistre. Jaguar Networks dispose de 12 datacenters en France certifiés ISO 27001 et HDS.

Coté tarifaire, Jaguar Networks dit vouloir aider les clients à maitriser leurs coûts, fixés sur une base prédictive et compétitive, avec des services jusqu’à 50% moins cher que chez les grands hyperscalers. Toutefois l’opérateur ne communique pas de grille tarifaire. La comparaison se fera donc devis contre devis.

Sur un marché aussi concurrentiel qu’évolutif, la différentiation devra passer surtout par la capacité à innover et à proposer de nouveaux services. Jaguar Networks a un atout à jouer avec Scaleway, autre filiale d’Iliad avec une offre cloud complémentaire. Scaleway se concentre sur le cloud public et Jaguar sur le cloud privé mais les deux filiales veulent avancer de concert sur le cloud hybride, ce qu’elles ont d’ailleurs fait en travaillant ensemble sur l’offre Cloud XPR.

« Pour deux tiers des entreprises, la migration vers le cloud est une priorité absolue en 2022 », souligne Denis Planat, Directeur Général chez Jaguar Network dans un communiqué. « Nous voulons démocratiser l’accès à une connectivité sécurisée et à des services cloud de confiance pour toutes les entreprises. C’est pourquoi Cloud XPR qui résulte de trois années de co-innovation avec nos clients permet aux entreprises de mener leurs projets de migration de données et d’applications vers le cloud dans les meilleures conditions. »

Le succès de l’offre pèsera lourd dans l’atteinte de l’objectif fixé par Iliad de quadrupler l’activité du segment BtoB, pour viser un chiffre un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros à l’horizon 2025.