L’intégrateur spécialisé dans les solutions de gestion de données annonce être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissements ERES, affilié au groupe Edmond de Rothschild, pour lui céder la majorité de son capital. Soumise à autorisation de l’Autorité de la concurrence, l’opération devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2024.

Ce changement d’actionnariat s’inscrit dans la volonté de l’actuel directeur général et co-actionnaire Marc Michel de céder ses fonctions opérationnelles. En revanche, l’actuel PDG Olivier Teichman (photo), reste aux commandes. Tous les deux restent actionnaires minoritaires.

Le choix d’une prise de participation par un acteur financier permet également de garantir la pérennité du modèle de l’entreprise, selon Olivier Teichman. Extrêmement profitable – le résultat courant avant impôt dépasse les 16% du chiffre d’affaires sur les deux derniers exercices – et dénuée de la moindre dette, la société est peu susceptible de voir sa stratégie et son positionnement être remis en question à moyen terme alors qu’un rapprochement avec un industriel aurait pu être plus perturbant.

Forte de sa bonne santé financière et de son niveau élevé d’expertise, l’entreprise entend capitaliser sur l’expertise financière d’ERES et sa capacité à mobiliser des fonds pour mener une politique active de croissance externe. « L’idée est d’agréger des métiers et des expertises autour de la cybersécurité, du Cloud et des services managés et démultiplier notre savoir-faire sur un nombre plus important de clients dans l’optique de doubler ou de tripler l’activité au cours des cinq prochaines années », expose Olivier Teichman.

Spécialiste de la gestion de la donnée sous toutes ses formes (stockage, protection, sécurisation…), Stordata dispose des plus hauts niveaux d’expertise sur les technologies de marques telles que Pure Storage, Dell, Netapp, Cisco, CommVault et Rubrik. Des technologies pour lesquelles elle est capable de fournir de manière 100% autonome l’ensemble des prestations nécessaires à leur mise en place et à leur exploitation tout au long de leur durée de vie (conseil, intégration, maintenance, supervision, formation, etc.).

Stordata a réalisé un chiffre d’affaires de 84,2 M€ sur l’exercice 2022-2023 (en croissance de +7,3%) avec un effectif d’environ 180 salariés sur un portefeuille d’environ 1.200 clients. Son résultat net était supérieur à 10%. L’intégrateur devrait maintenir une croissance notable sur l’exercice en cours, la demande pour ses solutions n’ayant pas faibli en 2023, selon son dirigeant.