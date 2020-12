L’intégrateur spécialisé dans la gestion de la donnée n’a pas été foncièrement affecté par la crise sanitaire jusqu’à présent. Malgré des pertes de facturations imputables au premier confinement, son année fiscale 2019-2020 s’est achevée le 31 mars dernier sur une croissance de son chiffre d’affaires honorable de 3% à 61,7 M€. Sa rentabilité nette est restée à un niveau élevé (6,5% du CA contre 7,6% en 2018-2019). Et, depuis le 1er avril, son carnet de commandes a enregistré une évolution positive de 20%.

Une dynamique de croissance qu’Olivier Teichman, directeur général de Stordata, attribue à sa capacité à prendre en charge les projets de transformation de ses clients dans leur globalité et à les accompagner sur toute leur durée de vie. Stordata assure le conseil, la vente, l’installation mais également l’hébergement, l’administration et le support des équipements mis en place.

« On ne vend que ce sur quoi on peut s’engager dans la durée », expose Olivier Teichman. D’où un catalogue restreint à quelques marques – Dell, Netapp, Commvault, Pure Storage, Cisco, Quantum et, depuis un an, Cohesity – pour lesquelles il est certifié en tant que mainteneur. À cet effet, l’intégrateur a constitué un stock de pièces détachées d’une valeur totale se chiffrant en millions d’euros. Une approche qui lui permet d’être totalement autonome vis-à-vis des marques et ainsi de mieux maîtriser ses délais de rétablissement de service.

Cette capacité à s’engager dans la durée, le nombre de ses experts en gestion de la donnée et sa solidité financière – zéro dette, croissance régulière et ratio élevé de rentabilité – font que Stordata est très recherché par les grands comptes pour leurs projets stratégiques. L’intégrateur revendique ainsi plus de la moitié des comptes du CAC 40 comme clients.

Autre facteur qui a probablement joué dans la performance enregistrée par l’intégrateur cette année : sa certification ISO 27001 obtenue fin mars. « Un investissement qui conforte les clients dans leur choix de nous confier leurs données sensibles », note Olivier Teichman. À cet investissement initié en 2019, s’ajoutent ceux que l’intégrateur avaient engagé à la même époque pour permettre à l’ensemble de son effectif de travailler à distance (déploiement de Teams, refonte des connexions intersites, outils de gestion administrative des collaborateurs à distance, etc.). Autant d’initiatives opportunes qui ont permis à l’intégrateur d’affronter le premier confinement sans interrompre ses activités. Enfin, la multiplication des rançongiciels décuple les besoins de conseil en matière de sauvegarde, et par voie de conséquence l’activité de ses consultants.

Dans ce contexte, il n’est pas question pour Storadata de relâcher ses efforts de recrutement. De nombreux postes sont actuellement ouverts, notamment de développeurs, mais également de commerciaux (pour ses agences de Versailles, Strasbourg, Nantes, Lyon…), d’architectes… Conscient que la période n’est pas favorable à la mobilité, l’intégrateur s’attache à moderniser son image en communiquant sur les réseaux sociaux. Il vient à cet effet de réaliser plusieurs vidéos humoristiques qui ne manqueront pas de susciter le buzz.