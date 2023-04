Après avoir recruté 32 experts en 2022, Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, va renforcer ses équipes sur les prochains mois en intégrant plus de 30 nouveaux talents au sein de ses différentes agences (Versailles, Nantes,Strasbourg, Lyon, Toulouse et Méditerranée)

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets structurants grâce à des compétences uniques. Stordata propose l’offre la plus complète du marché en matière de gestion de données des infrastructures : conseil, transformation, maintenance, services managés, services Cloud et formation.

À ce jour, le groupe réunit 180 salariés et assure la maintenance de près de 4000 installations pour ses clients (Principalement des ETI et des Grands Comptes)

L’expertise de Stordata a permis à l’entreprise de faire une nouvelle fois la différence sur son marché et de remporter de nombreux nouveaux contrats. C’est dans ce contexte que le groupe va compléter ses équipes pour mener à bien les projets qui lui sont confiés et intégrer des talents qui pourront l’accompagner à long terme dans son projet d’entreprise. En rejoignant Stordata, les nouveaux collaborateurs pourront évoluer dans une structure à taille humaine qui bénéficie d’une offre unique, lui permettant ainsi d’accompagner de bout en bout les clients dans leur transformation numérique et particulièrement sur leurs projets Cloud, cybersécurité et bien sûr gestion de la donnée.

Au-delà des postes proposés en CDI, Stordata va également renforcer ses initiatives pour intégrer et former de jeunes diplômés. Dans ce contexte, différentes opportunités seront aussi proposées encontrats de qualification.

Quelques exemples d’opportunités chez Stordata cette année

– Administrateur Infra / Réseau

– SDM (Service Delivery Manager) Cloud expert

– TAM (Technical Account Manager)

– Ingénieurs Commerciaux

– Avant-vente Conseil

La présentation globale des postes ouverts et plus globalement des valeurs de l’entreprise est disponible sur : https://www.stordata.fr/travailler-chez-stordata/

Cristelle BOURNET, DRH de Stordata « Nous allons nous entourer de nouveaux talents qui viendront compléter nos équipes dans l’ensemble de nos départements. Stordata propose à ses collaborateurs une expérience professionnelle unique qui leur permettra de travailler sur des projets à très forte valeur ajoutée et stratégiques pour ses clients. Notre ADN est radicalement différent des autres acteurs du marché, il positionne la qualité, le respect et l’engagement comme des valeurs centrales de sa gouvernance. »