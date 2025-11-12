Le versaillais Stordata, spécialisé en stockage et gestion sécurisée des données, annonce un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros pour l’année fiscale 2025, contre 90 millions en 2024. Stordata explique cette hausse par de la croissance organique et par l’intégration de la société Duonyx, rachetée en septembre 2024.

En termes de croissance organique, les activités de maintenance et de vente de solutions ont pris de l’ampleur. « Les clients cherchent à s’appuyer sur des experts pour les accompagner dans leur transformation numérique », souligne le communiqué. « A noter également une forte traction de l’offre Cloud qui s’explique par l’approche souveraine de Stordata qui permet d’assurer une gouvernance sécurisée de ses données ». Pour rappel, l’offre complète de Stordata combine conseil, intégration, maintien en conditions opérationnelles, services managés, services cloud, cyber-résilience et formation.

En ce qui concerne la RSE, le groupe a poursuivi ses investissements et ses efforts, notamment au travers de la mise en œuvre de la démarche SBTI (Science-based Target Initiative) et de l’obtention du label EcoVadis Committed.

Au cours des douze prochains mois, Stordata prévoit de poursuivre sa croissance organique en France et à l’international. « Nous allons continuer d’investir en 2025/2026 pour compléter nos offres et étendre nos prestations dans des domaines en forte traction tels que la cybersécurité, la conteneurisation ou encore les infrastructures cloud par exemple », précise Joël Thouvenin, directeur général de Stordata (cf. photo). Le groupe compte également renforcer ses équipes techniques, commerciales et support, mais aussi réaliser une ou plusieurs nouvelles acquisitions.