C’est le mariage de deux acteurs de référence de la distribution et des services spécialisés dans les systèmes de stockage et la gestion des données. Stordata, le plus ancien et le plus implanté (90 M€ de CA pour 170 salariés), a récemment fait évoluer sa structure capitalistique en faisant entrer le fonds Elyan Partners et a annoncé se placer dans une logique de croissance externe. L’acquisition de Duonyx constitue sa première opération.

Partenaire – au plus haut niveau de certification – de marques telles que Pure Storage, Rubrik, CommVault, Nutanix, Mirantis, Portworx, Sysdig, Symantec/Broadcom, Cato Networks, Crowdstrike ou Tanium, Duonyx se positionne comme un spécialiste de la protection des données, offrant un haut niveau d’expertise à la fois dans le stockage, la sauvegarde, la cybersécurité et la gestion des conteneurs. La société vient de fêter ses dix ans et compte 25 salariés pour un chiffre d’affaires de 27 M€.

Duonyx apporte à Stordata un complément d’expertise et un portefeuille de marques dans la cybersécurité et la conteneurisation, deux domaines qui ont pris une importance majeure dans la gestion de la donnée ces dernières années. Les clients de Duonyx profiteront en retour d’un portefeuille étendu de marques (notamment Netapp et Cisco) et de services : maintien en condition opérationnelle de leurs systèmes de stockage, services managés, services cloud hébergés localement…

L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année. Le nouvel ensemble pèsera plus de 120 M€ de chiffre d’affaires annuel sur une base de 500 clients et comptera près de 200 salariés. Caroline Desmarquest et Guillaume Loisance, les dirigeants-fondateurs de Duonyx sont appelés à rester actionnaires et à exercer des rôles opérationnels.

Stordata entend poursuivre sa politique d’acquisition avec pour objectif d’être identifié à terme comme un acteur de référence sur la gestion de données, la cyber et le Cloud à l’échelle européenne, expose Joël Thouvenin, directeur général de Stordata (photo).