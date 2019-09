Le spécialiste britannique de la sécurité des réseaux et des points de terminaison vient de relancer son tour de France annuel en régions. La première étape s’est déroulée ce mercredi 18 septembre à Nantes et la prochaine se tiendra le 3 octobre à Montpellier (voir la liste des dates ci-dessous). Baptisé Evolve, en référence aux changements de mode de travail des clients et à l’arrivée de nouvelles technologies de sécurité, ce tour vise à présenter aux clients et partenaires – une quinzaine attendus en moyenne à chaque étape – les nouveaux enjeux de la sécurité IT, les principales évolutions de ses produits existants et les futurs développements de l’entreprise.

« Avec 400.000 à 500.000 nouvelles menaces qui apparaissent tous les jours, plus personne ne peut prétendre bloquer 100% des menaces, expose en préambule Michel Lanaspèze, directeur marketing de Sophos pour l’Europe de l’Ouest. Les entreprises doivent s’habituer à l’idée de rester à l’écoute des signaux faibles trahissant la présence de code malveillant sur leur système d’information. Elles ont besoin pour cela d’outils capable de rechercher ces signaux faibles, d’identifier les menaces potentielles et les corriger. Elles ont aussi besoin de spécialistes capables d’administrer ces outils et d’intervenir si nécessaire. On essaye de sensibiliser les partenaires à ces évolutions en les encourageant à se positionner comme experts sur ces sujets et à devenir les interlocuteurs de confiance des clients en leur fournissant ces compétences sous forme de services managés ».

Sophos reviendra notamment sur les évolutions de sa solution de protection des points d’extrémité Sophos Intercept X avec l’implémentation de fonctions d’EDR (Endpoint detection & response ou détection et réponse sur les points d’extrémité). Des fonctions issues des techniques employées dans les centres de sécurité opérationnels des grands comptes que Sophos s’emploie à démocratiser en s’appuyant sur divers outils de visibilité, de traçabilité, de rétro-analyse et d’aide à la réponse.

L’éditeur annoncera lors de ce tour de France la prochaine étape de cette évolution : la mise à disposition de services managés de détection et de réponse banalisés basés sur l’expertise héritée de ses dernières acquisition (Rook Security et Darbyte).

Au menu également de ce tour de France, qui se déroulera sur une matinée suivie d’un cocktail déjeunatoire – les évolutions de son offre de protection réseau Sophos XG Firewall – il sera ici question de protection contre les mouvements latéraux, de la nouvelle version de l’OS du pare-feu (SFOS), de deep packet inspection et de SD-Wan – et la présentation de Cloud Optix, son outil de visibilité, de protection et de conformité pour les environnements cloud. Une nouveauté issue du rachat en janvier dernier de la société Avid Secure. Enfin, Sophos évoquera les nouveautés de sa console d’administration centralisée Sophos Central, qui pousse jours plus loin son concept de sécurité synchronisée. Sophos présentera notamment son module de Phish Threat qui permet d’enrôler les utilisateurs dans des sessions de sensibilisation aux menaces que leur comportement engendre, et l’implémentation de nouvelles fonctions de dialogue entre ses différents produits (notamment entre son offre Sophos Mobile et Sophos Wifi).

À noter que ce tour comportera 11 étapes au lieu de 9 l’année dernière, l’éditeur ayant décidé de s’arrêter dans deux nouvelles villes : Reims et Tours.

Sophos sera :

Le 3 Octobre à Montpellier

Le 5 Novembre à Lille

Le 7 novembre à Lyon

Le 3 décembre à Bordeaux

Le 5 décembre à Tours

Le 11 décembre à Aix-en-Provence

Le 16 janvier à Caen

Le 25 février à Toulouse

Le 12 mars à Reims

Sophos revendique 1.000 partenaires actifs en France dont 250 mouvementant tous les mois. La filiale française a réalisé un chiffre d’affaires de 22,4 M€ sur l’exercice clos le 31 mars 2018, en croissance de 10,6%. À l’échelle mondiale, Sophos a réalisé 711 M$ sur son exercice clos fin mars 2019, en croissance de 11%.