Le Britannique Sophos (acquis en 2019 par l’Américain Thoma Bravo pour 4 milliards de dollars) a fait l’acquisition de Capsule8, un spécialiste new yorkais de la visibilité, de la détection et de la réponse à l’exécution sur les serveurs de production Linux et les conteneurs. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

« Sophos protège déjà plus de deux millions de serveurs pour plus de 85.000 clients dans le monde, et l’activité de sécurité des serveurs Sophos croît de plus de 20 % par an », affirme dans un communiqué Dan Schiappa, Chief Product Officer Sophos. « Une protection complète des serveurs est un élément crucial de toute stratégie de cybersécurité efficace sur laquelle les organisations de toutes tailles se concentrent de plus en plus, en particulier à mesure que de plus en plus de charges de travail se déplacent vers le cloud. Avec Capsule8, Sophos propose des solutions avancées et différenciées pour protéger les environnements de serveurs et renforce sa position de leader mondial de la cybersécurité. »

Fondé en 2016, Capsule8 se consacre uniquement au développement de la sécurité Linux. Il a enregistré une croissance de 77% de sa facturation au cours de son dernier exercice. Selon Sophos, Linux est devenu le système d’exploitation dominant pour les charges de travail des serveurs. La conception hautes performances et à faible impact de Capsule8 est idéale pour les serveurs Linux, en particulier ceux utilisés pour les charges de travail à grande échelle, l’infrastructure de production et le stockage de données critiques.

« Fournir une sécurité de niveau entreprise pour les systèmes Linux comme le propose Capsule8 nécessite le déploiement de composants conçus spécifiquement pour cet environnement. Ces composants sont plus aptes à faire des compromis entre sécurité et performances lorsque cela est nécessaire pour atteindre les niveaux souhaités de résilience et de protection », commente de son côté Fernando Montenegro, analyste principal de recherche chez 451 Research.

Sophos va intégrer la technologie Capsule8 dans son écosystème de cybersécurité adaptatif (ACE) récemment lancé, ce qui selon l’éditeur britannique offrira une sécurité puissante et à faible impact des serveurs Linux et des conteneurs cloud au sein de cette plateforme ouverte. Il intégrera également la technologie Capsule8 dans ses solutions de détection et de réponse étendues (XDR), ses produits de protection de serveur Intercept X et ses services Sophos Managed Threat Response (MTR) et Rapid Response.