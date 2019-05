Le règlement à l’amiable entre Apple et Qualcomm du litige opposant les deux entreprises à propos de droits de licence pour l’utilisation de technologies réseau du fabricant de puces, a semble-t-il coûté très cher à la firme à la pomme. Ce règlement incluait un paiement unique, dont le montant n’a pas été révélé, par Apple à Qualcomm. Dans le communiqué financier publié pour son deuxième trimestre fiscal, le fondeur indique que le règlement devrait lui permettre d’ajouter entre 4,5 et 4,7 milliards de dollars à ses revenus du trimestre en cours. Cette somme comprend le versement unique réalisé par Apple ainsi que « la libération de nos obligations de payer ou de rembourser à Apple et aux sous-traitants certaines dettes liées aux clients », indique Qualcomm.

L’accord de licence signé par les deux entreprises ouvre la voie à Apple pour le lancement d’un iPhone compatible 5G dès l’an prochain, Qualcomm étant l’un des principaux fournisseurs de chipsets pour cette technologie. Jusqu’à présent, Intel aurait été le seul fournisseur de modems 5G pour l’iPhone. Il semble toutefois que la firme de Sunnyvale était dans l’incapacité de respecter son calendrier. A l’annonce de l’accord intervenu entre son concurrent et la firme de Cupertino, elle a annoncé qu’elle quittait le marché des modems 5G.

Au cours de son dernier trimestre, Qualcomm a enregistré un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars, en retrait de 5%. Le bénéfice GAAP a de son côté chuté de 38% à 700 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 0,55 dollar. Pour le trimestre en cours, le fabricant de puces table sur des revenus compris entre 9,2 milliards de dollars et 10,2 milliards de dollars ainsi que sur un bénéfice par action GAAP compris entre 3,57 et 3,77 dollars.