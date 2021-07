Hier, Solutions 30 a évité le pire. En dépit de l’avis des agences de conseil en vote, les comptes 2020 du fournisseur IT luxembourgeois ont été approuvés à 68% par les actionnaires lors de l’assemblée générale. De plus, un quitus a été accordé aux dirigeants sur la gestion de la société.

Attention, toutefois, « si l’on retranche les droits de vote des dirigeants, cette résolution ne serait pas passée », explique Sébastien Faijean, directeur associé du bureau d’analyse financière IDMidCaps. « Il en est de même pour la résolution sur le quitus qui n’a été approuvée qu’à hauteur de 61,65%. »

Rappelons que les comptes 2020 n’ont pas été certifiés par le réviseur de l’entreprise, EY, qui s’est abstenu fin mai en expliquant que Solutions 30 ne lui avait pas « communiqué certaines informations nécessaires à la réalisation de [son] audit » et n’avait « pas donné suite à [ses] demandes de diligences complémentaires en lien avec les travaux d’investigation diligentés par le Conseil de surveillance ». Il en avait « conclu que les incidences éventuelles sur les états financiers consolidés d’anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus ».

En outre, la société de services est confrontée depuis décembre dernier aux attaques du fonds activiste Muddy Waters qui la soupçonne d’être impliquée dans des transactions s’apparentant à du blanchiment. Elle dénie ces allégations.

Les comptes 2020 de Solutions 30 pourraient bien ne jamais être audités. L’assemblée générale a validé à 84% la nomination de son nouveau commissaire aux comptes, PKF Luxembourg, mais il est seulement mandaté pour auditer les comptes 2021.

« Les comptes 2020 n’auront au final fait l’objet d’aucune certification (refus, avec réserve ou sans), ce qui est sans précédent pour une société cotée au SBF 120 », précise Sébastien Faijean.

Le mandat des quatre membres du conseil de surveillance a été renouvelé à la quasi-unanimité (95%). Suite à l’assemblée générale, le titre a gagné près de 7% à la Bourse de Paris, à 5,44 euros. Il avait chuté de 70% le 24 mai dernier, jour de reprise de sa cotation après deux semaines de suspension du cours.

Selon le vendeur à découvert Muddy Water, les investisseurs du Vieux Continent, « ont tendance à se boucher les oreilles quand une information perturbante circule sur les marchés ». Lors de l’AG, Gianbeppi Fortis, le président du directoire de Solutions 30, a rappelé que le groupe avait déposé plainte pour diffamation.