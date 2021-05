L’action Solutions 30 a chuté de 70% aujourd’hui, jour de reprise de sa cotation après deux semaines de suspension du cours. À la clôture de la bourse, le titre cotait 3,05 euros contre 10,38 euros avant sa suspension le 7 mai. La société de services d’assistance numérique avait annoncé vendredi la reprise de sa cotation ce lundi 25 mai après que EY, son réviseur d’entreprise, l’avait informé n’être pas être en mesure de formuler une opinion sur ses comptes annuels 2020 et que ses comptes resteraient donc non audités. Dans un communiqué diffusé dimanche accompagnant la publication de son rapport financier annuel, Solutions 30 déclare être en « profond désaccord » avec cette position « inhabituelle », qui « ne constitue ni une certification, ni une certification avec réserve, ni une opinion défavorable ».

Dans son rapport, EY explique que Solutions 30 ne lui ayant pas « communiqué certaines informations nécessaires à la réalisation de [son] audit » et n’ayant « pas donné suite à [ses] demandes de diligences complémentaires en lien avec les travaux d’investigation diligentés par le Conseil de surveillance », il a « conclu que les incidences éventuelles sur les états financiers consolidés d’anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus ».

Des éléments auxquels la société répond point par point dans son communiqué. Elle rappelle notamment qu’il existe « une traçabilité sur l’ensemble de la chaine [des interventions du groupe], de l’ordre de mission à sa facturation auprès des clients grands comptes », et que « [sa] position de trésorerie a été constatée en totalité au crédit de [ses] comptes bancaires pour un montant de 159 M€ figurant à l’actif du bilan au 31 décembre 2020 ».

Des déclarations qui n’ont apparemment pas suffit à rassurer les petits porteurs.