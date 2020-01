Au cours du premier trimestre, les ventes d’iPhone ont propulsé les revenus d’Apple à des niveaux jamais atteints. Le chiffre d’affaires s’est établi à 91,82 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 9% en année glissante. Avec 22,24 milliards de dollars, soit 4,99 dollars par action diluée (+19%), le bénéfice établit un nouveau record.

Les ventes d’Phone ont généré 55,96 milliards d’euros, en hausse de 7,7% sur un an, un résultat obtenu « grâce à la demande exceptionnelle pour l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max », s’est félicité Tim Cook lors d’une conférence téléphonique avec les analystes . « Nous avons enregistré une croissance à deux chiffres dans de nombreux marchés développés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Ces nouveaux modèles sont de loin les meilleurs iPhones que nous ayons jamais livrés avec des technologies avancées et un bond sans précédent de l’autonomie de la batterie qui permet de passer facilement la journée. Ils offrent la meilleure expérience photographique qui soit », a encore ajouté le CEO.

Si les ventes d’iPhone ont décollé depuis un an – sans toutefois égaler le niveau record atteint il y a deux ans, lorsque le smartphone avait généré 61,1 milliards de dollars de revenus – on ne peut pas en dire autant de celles de l’iPad, lesquelles ont reculé de 11,1% au cours du trimestre pour atteindre 5,98 milliards de dollars, ni de celles du Mac qui affichent une baisse de 3,5% à 7,16 milliards de dollars. En revanche, le chiffre d’affaires de l’activité wearables, home et accessoires a bondi de 36,9% à 10,01 milliards de dollars. De même les revenus des services ont grimpé de 16,9% à 12,72 milliards de dollars, par rapport à l’année précédente. Apple revendique plus de 1,5 milliard d’appareils installés actifs et 480 millions d’abonnés à ses propres services et à des services payants tiers, contre 1,4 milliard d’appareils et 360 millions d’abonnés un an plus tôt.

Pour le deuxième trimestre, Apple table sur un chiffre d’affaires compris entre 63,0 milliards de dollars et 67,0 milliards de dollars et sur une marge brute située entre 38,0% et 39,0%.

Apple va verser aux actionnaires un dividende de 0,77 dollar par action ordinaire.