Adieu les iPhone XS et XS Max. Ils disparaissent du catalogue et sont remplacés par deux nouvelles moutures : l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, deux modèles OLED dont les tailles sont identiques à celles de leurs prédécesseurs.

Selon CRN, la firme à la pomme craint qu’offrir les deux anciens modèles à un prix inférieur – comme il est d’usage après un an -pourrait cannibaliser les ventes des nouveaux venus. Ce qui ne change pas non plus par rapport aux modèles XS, c’est le prix, l’iPhone 11 Pro étant proposé à partir de 999 dollars pour et l’iPhone 11 Pro au prix de 1 099 dollars.

La commercialisation se poursuivra pour l’iPhone XR, dont le prix passera de 749 dollars à 599 dollars. Apple continuera également à vendre l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, qui ont fait leurs débuts en 2017. L’iPhone 8 sera désormais disponible au prix de 449 dollars contre 599 dollars auparavant, tandis que l’iPhone 8 Plus passera à 549 dollars au lieu de 699 dollars jusqu’à présent. En tout 6 modèles seront au catalogue.

Ce qui distingue avant tout les nouveaux modèles de leurs prédécesseurs c’est la présence à l’arrière de 3 caméras de 12 megapixels, dont une caméra ultra-large offrant un champ de vision de 120°.

Pas de changement en revanche concernant l’affichage. Le 11 Pro est doté d’un écran 5,8 pouces offrant une résolution de 2436 x 1125 tandis que le 11 Pro Max aura un écran 6,5 pouces offrant une résolution de 2688 x 1242.

Les deux modèles ne proposent qu’un système d’authentification à reconnaissance faciale.

Ils sont dotés de la nouvelle génération de processeurs Apple, l’A 13 Bionic comprenant 6 cœurs, dont 2 cœurs haute performance annoncés comme étant 20% plus rapide que l’A12, ainsi que 4 cœurs à faible consommation.

Pour alimenter ce moteur, Apple a équipé ses deux smartphones de nouvelles batteries offrant une meilleure autonomie. Elle grimpe ainsi de 4 heures par rapport au XS pour l’iPhone 11 Pro et offre 5 heures de plus pour le 11 Pro Max comparé au XS Max. Les deux modèles bénéficient d’un chargeur QI et d’un adaptateur 18 watts à charge rapide.

L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max offrent par ailleurs une résistance à l’eau supérieure jusqu’à 4 m pendant une ½ heure assure la firme à la pomme.

Côté présentation, les deux versions sont dotées du cadre en acier inox traditionnel mais l’arrière offre un nouveau design avec un dos en verre mat texturé. Une couleur vert nuit s’ajoute aux versions or, gris et argent.

Pas de changement en matière de stockage, les acheteurs ont le choix entre des capacités de 64 Go, 256 Go et 512 Go.

Lors de la grand messe de Cupertino, Apple a également annoncé le lancement en novembre prochain de la télévision en streaming Apple TV. Il sera disponible dans une centaine de pays mais pas en Chine. Les acheteurs d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac bénéficieront d’une année gratuite. De quoi attirer des centaines de milliers d’abonnés.

Apple a également dévoilé une nouvelle montre, la série 5, avec affichage permanent, proposée à partir de 399 dollars. L’ancienne série 3 à 199 dollars est toutefois maintenue.