SolarWinds a fait l’acquisition pour 117,5 millions de dollars de VividCortex, un fournisseur de solutions SaaS de gestion des performances des bases de données. « L’omniprésence des applications a fait de la base de données le cœur de métier de tout professionnel de l’informatique et quelque chose avec lequel ils interagissent quotidiennement pour servir les entreprises dont ils contribuent la croissance et à la réussite. Cette nouvelle offre, combinée à nos principaux produits de gestion de bases de données pour Microsoft SQL et Oracle, étend la surveillance de ces actifs critiques », explique dans un communiqué le CEO de SolarWinds, Kevin Thompson.

Le produit VividCortex complétera la solution Database Performance Analyzer (DPA), du fournisseur texan de solutions MSP de gestion d’infrastructures IT orientées données. Outre Oracle, Microsoft SQL Server et DB2, VividCortex prendra en compte les bases de données open source basées sur le cloud telles que Cassandra, MongoDB, Redis, PostgreSQL et MySQL. L’intégration des deux produits est prévue à plus long terme.

En 2019, VividCortex s’est classée 172ème sur la liste Technology Fast 500 de Deloitte et 673ème sur la liste 5000 Fastest Growing Companies. Aujourd’hui, la société basée à Charlottesville en Virginie revendique près de 300 clients parmi lesquels GitHub et Cisco.