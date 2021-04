97% des clients de SolarWinds ont renouvelé leurs contrats de maintenance au cours du premier trimestre de 2021, selon la société, en dépit d’une cyberattaque massive qui a compromis 18.000 de ses clients.

Le fournisseur de solutions de gestion d’infrastructures informatiques basé à Austin s’attendait à des taux de renouvellement de l’ordre de 80% en 2021 mais, contre toute attente, la grande majorité de ses clients a opté pour le renouvellement.

« Nous constatons un engagement de la part de nos clients fédéraux », déclare Barton Kalsu, directeur financier de SolarWinds, aux investisseurs. « Nous devons probablement travailler un peu plus dur avec cette base, mais nous renouvelons également cette base de clients (…) Le plus gros client de l’entreprise – qui fait partie de l’espace fédéral des Etats-Unis – a non seulement renouvelé au premier trimestre, mais a également augmenté sa licence », se réjouit-il.

Rappelons que Barton Kalsu fait partie des six dirigeants de la société ayant touché la rondelette somme de 65 millions de dollars de rémunération en 2020 malgré la cyberattaque. Un vote des actionnaires sur le plan de rémunération des dirigeants est prévu le vendredi 28 mai mais ce vote n’est pas contraignant.

Le seul client à avoir annoncé publiquement qu’il se débarrassait de SolarWinds est le fournisseur de solutions de sécurité de la messagerie électronique Mimecast, basé à Lexington (Massachusetts). Il l’a remplacé par un système de surveillance NetFlow de Cisco.

SolarWinds est redevable de 10,2 millions de dollars de coûts de remédiation, de confinement, d’enquête et de services professionnels au premier trimestre liés à la cyberattaque colossale des services de renseignement étrangers russes, selon notre confrère de CRN. Plusieurs actions collectives accusent SolarWinds, Kevin Thompson et Barton Kalsu de déclarations trompeuses sur la sécurité de l’entreprise, ce que la société conteste. Celle-ci confirme en revanche faire l’objet « de nombreuses enquêtes en vertu de diverses réglementations sur la protection de la vie privée » – comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) – et s’attend à devoir prendre en charge les coûts liés à ces investigations.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 31 mars a atteint 256,9 millions de dollars, soit une hausse de 4% par rapport aux 247 millions de dollars de l’année précédente. La société a enregistré une perte nette de 7,2 millions de dollars, soit 0,02 dollar par action diluée, contre un bénéfice net de 415 dollars, soit 0,00 dollar par action diluée, l’année précédente.

Sur une base non GAAP, le bénéfice net a atteint 73,5 millions de dollars, soit 0,23 dollar par action diluée, en hausse de 15 % par rapport aux 63,9 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action diluée, enregistrés l’année précédente. Ce résultat a dépassé l’estimation du bénéfice non GAAP de Seeking Alpha, qui était de 0,20 $ par action diluée.

Les revenus de la maintenance du premier trimestre 2021 ont atteint 123 millions de dollars, soit une hausse de 5,8 % par rapport aux 116,3 millions de dollars de l’année précédente. Les ventes d’abonnements ont grimpé à 109 millions de dollars, soit une hausse de 16,4 % par rapport aux 93,6 millions de dollars de l’année précédente. En revanche, les revenus des licences ont chuté à 24,9 millions de dollars, soit une baisse de 32,7 % par rapport aux 37 millions de dollars de l’année précédente.

Pour le deuxième trimestre de 2021, SolarWinds prévoit d’enregistrer un bénéfice dilué non GAAP de 0,21 $ par action sur un revenu total non GAAP de 254 à 258 millions de dollars.

Comme le chantait Leonard Cohen, « That’s how it goes, Everybody knows ».