Snow Software France fait évoluer sa manière d’aborder son marché. Alors qu’il avait l’habitude jusqu’à présent de concentrer ses efforts commerciaux sur sa solution phare, sa plateforme de gestion des d’actifs logiciels Snow License Manager (SLM), l’éditeur suédois a décidé de mieux mettre en lumière Snow Optimizer for SAP, son offre d’optimisation de licences SAP.

Pour cela, Snow organise le 4 juillet dans ses locaux de Puteaux avec la participation de plusieurs de ses partenaires – Oxya, Lojelis, Elée, Crayon… – un événement baptisé Forum Snow pour SAP. L’enjeu pour l’éditeur est de gagner en visibilité en s’adressant aux quelque 1700 clients actifs de SAP en France. Un marché bien plus vaste en nombre de clients potentiels que le marché de grands comptes auquel il s’adresse habituellement avec SLM.

Devant une trentaine de prospects, Snow va s’attacher à démontrer les multiples bénéfices de sa solution – qui sort en version 9 pour l’occasion – et notamment en quoi elle aide à se mettre en conformité avant un audit de licence SAP ou à évaluer l’impact financier d’une migration vers S/4HANA. Deux clients – un laboratoire pharmaceutique et un industriel – viendront témoigner sur ces sujets. Ce sera aussi l’occasion de passer en revue les principales fonctionnalités de son offre (découverte, conformité, optimisation, décommissionnement, mesure du taux d’usage, recyclage de licence…).

Réputé pour sa base de données de signatures logicielles, la plus étendue du marché (avec 547.000 applications répertoriées) et reconnu par le Gartner pour la deuxième année consécutive, Snow Software a passé la barre des 100 millions de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière avec un effectif de plus de 1000 personnes et revendique plus de 5.000 clients. Mais en France, où elle est installée depuis cinq ans, la société reste encore en retrait avec une dizaine d’employés et une quarantaine de clients actifs. « C’est que le marché français manque encore de maturité, explique Emmanuel Dubois, country channel manager de Snow France. Dans les pays matures, je pense notamment aux pays nordiques, les entreprises s’équipent avant d’être prises par la patrouille. En France, encore 30% des entreprises du SBF 120 n’ont pas de services ou de compétences en gestion des d’actifs logiciels (SAM). »

Snow n’en revendique pas moins une croissance rapide en France. Emmanuel Dubois assure que les clients ont désormais la volonté de se mettre au SAM mais qu’ils sont surtout entravés par la pénurie de compétences. Un manque de profils chez les clients qui fait le bonheur de sociétés de services telles que Software One, Elée, Insight, Bechtle ou Crayon, qui ont développé des expertises fortes en SAM.