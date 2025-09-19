L’ESN spécialisée open source Smile s’associe à l’hébergeur OVHcloud et au spécialiste de la gestion de données Dremio afin d’offrir aux entreprises une solution de data lakehouse ouverte, souveraine et clé en main.

Le partenariat confie à Smile un rôle de guichet unique. L’ESN conçoit, met en œuvre, et assure le support de la solution, apportant une intégration de bout en bout. Dremio fournit le moteur analytique unifié, permettant l’accès instantané et en self-service à toutes les sources de données via les outils BI habituels, facilitant ainsi l’exploitation et la valorisation des données pour les métiers. La solution est enfin hébergée sur l’infrastructure européenne d’OVHcloud certifiée SecNumCloud.

Pour une solution à vocation souveraine, le choix de recourir à un acteur américain comme Dremio peut surprendre. Toutefois sa plateforme open source est entièrement déployable sur site, assurant une transparence totale sur les flux. La fondation souveraine tient surtout au fait que les données sont hébergées et contrôlées localement chez OVH et sous la maitrise des équipes européennes de Smile.

« Ce partenariat unique est un tournant majeur pour les entreprises et organismes ayant fait de la souveraineté des données un impératif », souligne ainsi dans un communiqué Brice Blondiau, Solution leader Data & IA chez Smile. « Notre expertise reconnue en intégration et notre rôle de partenaire de confiance nous permettent de proposer une solution clé en main, où le client bénéficie de la meilleure technologie de plateforme intelligente data lakehouse en open source sur une infrastructure européenne de premier plan, avec un accompagnement de bout-en-bout. »

« Pour constituer le socle de cette solution, OVHcloud délivre une infrastructure performante, résiliente et garante de l’indépendance technologique des utilisateurs. Notre savoir-faire combiné à la puissance de Dremio et à l’expertise de Smile permet d’apporter au marché une solution de gestion de données sécurisée, transparente et à des coûts prévisibles », ajoute Sylvie Houlière Mayca, VP France BELUX MEA, chez OVHcloud.