L’ESN spécialisée open source Smile s’associe à l’hébergeur OVHcloud et au spécialiste de la gestion de données Dremio afin d’offrir aux entreprises une solution de data lakehouse ouverte,  souveraine et clé en main.

Le partenariat confie à Smile un rôle de guichet unique. L’ESN conçoit, met en œuvre, et assure le support de la solution, apportant une intégration de bout en bout. Dremio fournit le moteur analytique unifié, permettant l’accès instantané et en self-service à toutes les sources de données via les outils BI habituels, facilitant ainsi l’exploitation et la valorisation des données pour les métiers. La solution est enfin hébergée sur l’infrastructure européenne d’OVHcloud certifiée SecNumCloud.

Pour une solution à vocation souveraine, le choix de recourir à un acteur américain comme Dremio peut surprendre. Toutefois sa plateforme open source est entièrement déployable sur site, assurant une transparence totale sur les flux. La fondation souveraine tient surtout au fait que les données sont hébergées et contrôlées localement chez OVH et sous la maitrise des équipes européennes de Smile.

« Ce partenariat unique est un tournant majeur pour les entreprises et organismes ayant fait de la souveraineté des données un impératif », souligne ainsi dans un communiqué Brice Blondiau, Solution leader Data & IA chez Smile. « Notre expertise reconnue en intégration et notre rôle de partenaire de confiance nous permettent de proposer une solution clé en main, où le client bénéficie de la meilleure technologie de plateforme intelligente data lakehouse en open source sur une infrastructure européenne de premier plan, avec un accompagnement de bout-en-bout. »

« Pour constituer le socle de cette solution, OVHcloud délivre une infrastructure performante, résiliente et garante de l’indépendance technologique des utilisateurs. Notre savoir-faire combiné à la puissance de Dremio et à l’expertise de Smile permet d’apporter au marché une solution de gestion de données sécurisée, transparente et à des coûts prévisibles », ajoute Sylvie Houlière Mayca, VP France BELUX MEA, chez OVHcloud.

Nos lecteurs ont lu ensuite


L’agence allemande de e-commerce creativestyle rejoint le groupe Smile, un leader européen du numérique et de l’open source, avec l’appui de Keensight Capital
creativestyle GmbH, basée à Munich (Allemagne), rejoint le groupe Smile, un leader technologique européen de l’open source. creativestyle se développera sur le marché allemand avec le soutien de son entité polonaise, et bénéficiera de l’expertise...

Alter Way s’apprête à rejoindre Smile
Après 6 années fructueuses de croissance au sein du groupe Econocom, Alter Way, acteur emblématique de l’open source en France spécialiste notamment du conseil, des services managés et de l’hébergement de plateformes digitales autour du...

Le Cloud : enjeu stratégique pour l’éditeur Altays
Altays, éditeur incontournable du logiciel SIRH destiné à la gestion des ressources humaines, a fait appel à SMILE dès 2006 pour développer son infrastructure Cloud.   Enjeu stratégique majeur pour l’éditeur, le Cloud n’est plus...

Après le télétravail, le retour sur site suscite une vague de nouvelles solutions chez Cisco
Cisco annonce un certain nombre de solutions destinées à faciliter le retour sur site des télétravailleurs et permettant des styles de travail hybrides.  Pour la firme de San Jose, il s’agit « d’habiliter une main-d’œuvre à travailler en toute sécurité de n’importe...

Summit 2024 : OVHcloud fait du Cloud hybride, de l’IA et de l’informatique quantique des axes stratégiques
S’il est un seul acteur du cloud européen à l’aura internationale, c’est bien OVHcloud ! La semaine dernière, l’hyperscaler français a célébré ses 25 ans à l’occasion de sa grand-messe annuelle, l’OVHcloud Summit 2024. Cette édition...