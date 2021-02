SII prévoit de recruter 1200 nouveaux collaborateurs dans les secteurs de la défense, des télécommunications, de la banque, de l’aérospatial, de l’énergie, du transport et du retail. Les postes seront répartis dans les 9 agences régionales de l’ESN (Île de France, Sud-Ouest, Ouest, Atlantique, Sophia Antipolis, Rhône-Alpes, Aix, Lille et Strasbourg) :

Plus de 430 postes en région parisienne, ainsi qu’à Bourges et Rouen ;

– 235 postes sur l’Ouest entre Rennes, Nantes, Brest, Lannion, Caen, Le Mans, Niort et Tours ;

– 270 postes sur le Sud-Ouest, entre Toulouse et Bordeaux ;

– Plus de 180 postes sur le Sud-Est entre Lyon, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Grenoble, Montpellier, Toulon, Valence ;

– 90 postes dans le Nord-Est entre la métropole Lilloise et le Grand-Est.

L’ESN recherche les profils suivants : développeurs et Tech leader Java Fullstack, développeurs .Net, développeurs PHP, développeur Vue/Nodejs, ingénieur système, consultants DevOps, ingénieurs systèmes aéronautiques, développeur C++, ingénieur logiciels embarqués, ngénieur et chef de projet infrastructure systèmes et réseaux (cloud, virtualisation, cyberSécurité…), agilistes, consultants MOA, architecte BigData, Data Engineer mais aussi des consultants mainframe.

Ces postes s’adressent à des profils expérimentés mais aussi débutants. SII recherche des candidats avec des formations d’ingénieur ou des universitaires (Bac+5) ainsi qu’une centaine de stagiaires répartis dans toute la France. Un quart des postes recherchés est réservé aux jeunes diplômés.

La plupart des postes proposés sont compatibles avec le télétravail.