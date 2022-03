SII sort le grand jeu pour pimenter ses sessions de recrutement. Son agence bordelaise annonce ainsi que son prochain rallye d’entretiens d’embauche (job dating) se tiendra le 5 avril à bord d’un simulateur de vol d’A320. La trentaine de participants aura droit à une session de mise en situation en compagnie de l’ex-leader de la Patrouille de France Bertrand Nivard.

Dans le cadre de cette session de deux heures, les candidats seront invités à se mettre dans la peau d’un pilote de ligne avec165 passagers à bord confronté à une panne moteur au décollage. Ils auront une quinzaine de minutes pour essayer de sauver leurs passagers avec l’aide des conseils de Bertrand Nivard.

Leur parcours se poursuivra par un atelier de construction d’un avion en Lego, par un atelier création de plan de vol et par un échange avec les équipes recrutement et commerce de l’ESN autour d’un buffet.

L’ESN a conçu de parcours de recrutement alors qu’elle cherche à pourvoir une cinquantaine de postes d’ingénieurs (jeunes diplômés ou expérimentés) pour accompagner ses clients de l’aéronautique, du spatial et de la défense dans leurs enjeux autour des nouveaux cockpits, des avions d’armes et du spatial.

Les recrues sont appelées à travailler sur le développement de systèmes embarqués dans les cockpits et sur le développement de simulateurs permettant de former et qualifier les équipages à l’utilisation et la maintenance des systèmes embarqués à bord des sous-marins, à des fonctions de chef de projet développement embarqué, de développeur (C++, C#, Java, Angular), de Scrum master, d’ingénieur système aéronautique, d’administrateur système Windows…

L’idée de ce job dating est venue de celui qu’avait organisé l’agence toulousaine de l’ESN en novembre dernier dans une cabine d’A350 reconstituée en studio. L’événement avait attiré une centaine de participants.

L’ESN explique que cette expérience immersive est destinée mettre en valeur « l’esprit d’analyse, les qualités de communication, l’esprit d’équipe, l’adaptabilité des candidats face à une situation critique ». Et d’ajouter : « l’intérêt de ce type d’événement pour SII est de faire rayonner sa marque employeur et de gagner en notoriété auprès du grand public. Pour rappel, SII France recrute actuellement 1950 nouveaux talents, dont 480 postes dans le Sud-Ouest ».

En une année, l’agence SII Nouvelle-Aquitaine est passée de 100 à 150 collaborateurs et espère atteindre les 200 collaborateurs d’ici à 2023. SII rappelle qu’elle vient d’être labellisée Great Place To Work pour la 5ème année consécutive.

L’événement aura lieu le 5 avril prochain, de 14h à 20h à l’Hôtel Mercure de Bordeaux Château Chartrons. Les candidats peuvent s’inscrire ici.