Un pirate surnommé kernelware prétend s’être introduit dans le réseau du spécialiste suisse de la cybersécurité Acronis et avoir fait fuiter en ligne plusieurs fichiers pesant un total de 12 gigaoctets. Il affirme avoir volé et divulgué des fichiers de certificats, des journaux de commandes, des configurations système, des journaux d’informations système, des archives de système de fichiers, des scripts python d’une base de données Acronis (maria.db) et une configuration de sauvegarde, ainsi que de nombreuses captures d’écran d’opérations de sauvegarde.

Le directeur de la sécurité informatique d’Acronis, Kevin Reed, conteste l’intrusion sur LinkedIn. Selon ce RSSI, un seul client d’Acronis a été affecté, avec des informations d’identification volées pour « téléverser des données de diagnostic sur un serveur de fichiers d’Acronis ». Toutes les autres données seraient en sécurité. Aucun produit ne serait affecté ou exploité.

« Nous travaillons avec ce client et avons suspendu l’accès à son compte pendant que nous résolvons le problème », ajoute la société Acronis dans sa déclaration. « Nous continuons à enquêter et fournirons des mises à jour si de nouvelles informations sont découvertes. »