Huit mois après avoir levé 120 millions de dollars, l’éditeur spécialisé dans les solutions de protection des points d’extrémité de nouvelle génération annonce avoir levé 200 millions de dollars supplémentaires portant le total des fonds levés jusqu’à présent à plus de 430 millions de dollars. Ce financement de série E mené par le fonds d’investissement Insight Partners, porte la valorisation de SentinelOne à plus de 1,1 milliard de dollars.

L’éditeur revendique 3.500 clients (soit 1.000 de plus qu’il y a huit mois) et revenu en croissance de 104% en glissement annuel. Il prévoit de terminer 2020 avec environ 700 employés, soit plus du double des 330 employés de la société au moment de son précédent cycle de financement en juin dernier. Il espère être en mesure de s’introduire en bourse d’ici un ou deux ans.