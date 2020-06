Olivier de la Clergerie, directeur général de LDLC, revient pour Channelnews sur les événements marquants de l’exercice 2019-2020 et sur l’impact du Covid sur l’activité du Groupe.

Channelnews : LDLC a maintenu une bonne dynamique commerciale pendant le confinement. Vous évoquez même un effet positif qui devrait s’incarner dans les résultats du premier trimestre 2020-2021 qui seront publiés en août. Comment expliquez-vous le maintien de cette bonne dynamique commerciale ?

Olivier de la Clergerie : Les Français ont changé leurs habitudes de consommation pendant le confinement en se tournant davantage vers le e-commerce. La crise a eu pour effet d’accélérer la mutation digitale des Français. Plusieurs éléments sont venus soutenir le marché high tech pendant cette période : l’impact de l’école à la maison: l’ordinateur familial dépassé. A change rapport à l’usage digital.

Channelnews : L’exercice 2019-2020 a notamment été marqué par le repositionnement de Materiel.net qui s’est séparé de la partie de son catalogue la plus faiblement contributive en termes de marge. Ce qui a contribué notamment à l’amélioration de la marge brute. Toutefois, lors de votre conférence de présentation des résultats annuels vous admis que la marque avait déçu depuis son rachat en mars 2016. En quoi a-t-elle déçu ?

Olivier de la Clergerie : En fait, j’ai expliqué que le dossier avait été plus compliqué qu’anticipé mais qu’au final cela nous avait permis de faire évoluer notre système d’information jusqu’à rendre l’absorption de Top Achat fluide.

Channelnews : Au moment où vous achevez votre travail de repositionnement de Materiel.net sur les produits à plus forte marge, vous rachetez Top Achat, qui est positionné sur des prix plus agressifs à marge inférieure. Pourquoi ce rachat ? Est-ce que cela ne risque pas de ruiner vos efforts pour améliorer la marge brute, passée de 17% à 19% sur l’exercice clos fin mars ?

Olivier de la Clergerie : À chaque marque son positionnement. Materiel.net était clairement orienté haut de gamme. La présence au catalogue de produits faiblement contributifs en termes de marge dénaturait la marque et avait tendance à attirer une clientèle intéressée par le prix. Cela créait une dissonance entre le positionnement de la marque et son offre. C’est la principale raison qui nous a inciter à conduire ce travail de repositionnement de la marque. Top Achat est positionné sur des prix plus agressifs à marges inférieures. Ce positionnement correspond à son image de marque et il n’y a pas de raison d’en changer même si l’équilibre global des la marge brute peut s’en trouver tiré vers le bas in fine.