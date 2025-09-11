Le groupe de services et de distribution britannique Computacenter a publié des résultats en nette progression au premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires a atteint 3,99 milliards de livres sterling en hausse de 28,5% sur un an.

Ce résultat masque toutefois de fortes disparités régionales. L’Europe de l’Ouest, qui comprend les activités en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, a été largement à la traine avec une chute de 12,1% des revenus à 358,3 M£.

Le groupe indique que cette mauvaise performance est due principalement à la France. Il l’explique par une activité du secteur public plus faible que prévu, lié au contexte politique et économique difficile, entraînant une faible demande de matériel informatique. Le marché allemand a mieux résisté avec une baisse contenue de 1,1% à 878,7 M£.

La dynamique a été bien meilleure pour Computacenter sur son marché domestique, avec une hausse de 18% du chiffre d’affaires à 640 M£, tirée à la fois par la vigueur de l’activité négoce (Technology Sourcing) et une solide croissance des revenus des services.

Le groupe a surtout réalisé une performance record en Amérique du Nord avec des revenus qui ont bondi de 69,3% à 2 Md£.

Au niveau du groupe, les revenus du négoce ont progressé de 37,8% à 3,9 Md£ et les revenus des services de 1,5% à 808 M£.

« Nous avons réalisé de bonnes performances au cours du premier semestre, en générant une croissance à la fois dans l’approvisionnement technologique et dans les services, dans un contexte d’incertitude macroéconomique et politique importante. De plus, nous avons considérablement élargi notre base de clients majeurs au cours de l’année écoulée, renforçant ainsi notre résilience et nous positionnant pour une croissance durable », a déclaré le PDG Mike Norris.