Dix-huit mois après avoir été recruté avec pour mission de remettre Securinfor sur les rails de la croissance, son PDG, Olivier Paulus-Lemoine (photo), affiche des premiers résultats encourageants. L’entreprise a ainsi enregistré une belle croissance de 12% en 2024, passant de 21,5 à 24 M€ de chiffre d’affaires (pour 400 salariés). Et, conformément au plan stratégique approuvé par ses actionnaires fin 2023, elle a entamé sa diversification vers les services d’infrastructures IT.

Spécialisée historiquement dans la maintenance des postes de travail et l’assistance aux utilisateurs, l’entreprise quarantenaire ambitionne désormais d’étendre son champ d’intervention en prenant en charge l’ensemble des infrastructures IT de ses clients (serveurs, stockage, réseaux, cybersécurité…) de la conception de leurs architectures jusqu’à leur infogérance, en passant par leur déploiement.

Sous l’impulsion de son PDG, l’entreprise a ainsi créé en septembre dernier un centre de services dédié aux datacenters et a recruté des ingénieurs et des experts pour produire ses premiers projets.

Dans le cadre de ce plan de transformation, Securinfor est également en train de mettre sur pied un centre de supervision à distance qui a vocation à réaliser un certain nombre de tâches de maintenance à distance, si possible en les automatisant. Une façon d’optimiser ses coûts sur marché de l’assistance IT particulièrement concurrentiel.

Anticipant une accélération de sa croissance, Securinfor a déménagé le mois dernier ses bureaux (toujours à Rungis) et son entrepôt logistique (de Rungis à Wissous) dans des locaux plus modernes et plus spacieux. L’entreprise a ainsi doublé sa capacité logistique et doublé la surface de ses bureaux.

En combinant croissance interne et croissance externe – via des petites opérations ne dépassant pas 4 à 5 M€ – Securinfor espère atteindre 40 à 50 M€ de chiffre d’affaires d’ici à trois ans.