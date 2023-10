SCC France, Supporteur Officiel / Partenaire de Paris 2024 et des plus grandes entreprises françaises, valide la pertinence de son site logistique de Lieusaint spécialement aménagé pour assurer la gestion des équipements IT qui seront déployés et utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Des mises en situations régulières avec une montée en puissance jusqu’aux Jeux de Paris 2024

Pour tester la plateforme logistique conçue, le site de Lieusaint a commencé à éprouver son dispositif en intervenant sur de nombreux éléments sportifs d’envergure (les tests events de Paris 2024 : voile à Marseille, triathlon à Paris, VTT à Elancourt…). Dans ce contexte, toute la logistique est gérée : envoi, déploiement, mise à disposition, reprise et recyclage des équipements IT utilisés. Les premiers projets réalisés attestent de la conformité du centre logistique au regard des exigences du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La RSE : une démarche structurante chez SCC France

SCC France a opté pour une approche responsable pour mener à bien sa mission : optimisation de la taille des conditionnements, diminution du volume de plastique utilisé (qui génèrera une réduction de plus de 20 tonnes de plastique), emballage carton à plus de 95 %, réemballage écoresponsable, remise sur le marché des équipements utilisés, utilisation de véhicules propres (camions fonctionnant à l’huile de colza et camions électriques). Ces investissements mettent en avant la volonté de SCC France de se positionner comme un partenaire logistique engagé qui conjugue performance et écoresponsabilité.

Soutien actif à l’emploi

SCC France est membre du C50 (le club des plus grandes entreprises de Grand Paris Sud), et dans cette optique, va jouer un rôle central pour proposer des formations clé en main (AFEST) pour former des techniciens de maintenance. Cela permettra de former des personnes à des métiers en tension et de pouvoir également à terme les intégrer, notamment dans le cadre des opérations liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour créer ce cursus de formation unique, SCC France proposera des enseignements pratiques avec mises en situation réelles.

Dimitri WLODARCZYK, Directeur Logistique chez SCC France « Notre plateforme logistique dédiée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a su réussir avec succès les premiers volumes qui lui ont été confiés. Nous allons continuer de faire évoluer nos processus de gestion pour être prêts et toujours plus performants. Cette plateforme logistique est une réelle vitrine de notre savoir-faire et met en évidence qu’il est possible de conjuguer, qualité, performance, sécurité et écoresponsabilité. »