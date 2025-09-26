Le groupe britannique Rigby, maison mère de l’entreprise de services numériques SCC, a partagé une mise à jour financière alors qu’il célèbre son 50e anniversaire. Pour son exercice fiscal 2025 clos fin mars, son chiffre d’affaires a progressé de 3% sur un an à 3,8 milliards de livres sterling (soit environ 4,4 milliards d’euros). Le groupe a fait état d’une augmentation de 36% de son EBITDA, atteignant 95 millions de livres. SCC est la pierre angulaire du groupe, contribuant à 93 % du chiffre d’affaires et 89 % de l’EBITDA.

Le rapport annuel montre la contribution majeure de SCC France. La filiale française a porté la croissance du groupe avec une hausse de 4% du chiffre d’affaires à 2,5 milliards de livres sterling (soit environ 2,75 milliards d’euros). L’écart se creuse avec les autres pays, l’activité dépassant tout juste 1 milliard de livres sterling au Royaume-Uni (avec l’acquisition récente de Nimble) et 100 millions de livres sterling en Espagne.

L’important rôle de SCC France dans le groupe est illustré par son bénéfice d’exploitation, qui a atteint 50,7 millions de livres, largement supérieurs à ceux du Royaume-Uni (21,7 millions) et de l’Espagne (2,9 millions).

Le dynamisme de la filiale française sur le dernier exercice a été porté principalement par l’accélération des activités de distribution et de services. Le point d’orgue de l’exercice a été le succès de sa participation comme fournisseur officiel des JO Paris 2024. La performance de la filiale est d’autant plus notable qu’elle n’emploie que 2.500 collaborateurs sur les 8.000 du groupe Rigby.

Le mois dernier, le français Robert Vassoyan a succédé à James Rigby à la tête de SCC. James Rigby a pris le rôle de président exécutif tout en conservant celui de co-PDG du groupe Rigby.

Commentant les résultats, James Rigby a déclaré : « SCC, l’activité informatique phare du Groupe Rigby, a réalisé une quatrième année record consécutive. Le Groupe a également maintenu son ambitieux programme d’investissement technologique de 300 millions de livres sterling, accélérant les acquisitions et le développement dans des domaines tels que l’IA, le cloud et la cybersécurité. »

« SCC demeure notre atout le plus important et nous restons confiants quant à ses perspectives d’avenir et à notre capacité à nous adapter à un paysage en constante évolution », a-t-il conclu.