Le français Robert Vassoyan remplace l’anglais James Rigby à la tête de l’intégrateur britannique SCC. James Rigby demeure chez SCC où il prend le rôle de président exécutif tout en conservant celui de co-PDG du groupe Rigby.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur IT, Robert Vassoyan a débuté sa carrière chez Compaq France, où il a occupé divers postes dont celui de directeur marketing et de directeur des ventes auprès des PME. En 2002, il est devenu directeur de la division serveurs de HP France, avant d’être promu responsable des alliances chez HP EMEA. En 2011, il a été nommé directeur général de Cisco France. Il y est resté près de sept ans avant de rejoindre Atos en tant que directeur des ventes et responsable de la division Unified Communications (UC). Deux ans plus tard, il y a dirigé l’unité Santé et Sciences de la vie, tout en conservant ses responsabilités au sein de l’unité UC.

« Je suis honoré de rejoindre SCC à un moment où le marché connaît l’une de ses transformations les plus passionnantes avec l’IA », déclare Robert Vassoyan, nouveau directeur général du groupe SCC, dans un communiqué. Et James Rigby d’ajouter : « Nous célébrons les 50 ans de SCC. Je suis convaincu que Robert Vassoyan s’appuiera sur ces fondations pour façonner l’entreprise dont nous aurons besoin ».

La France est à présent le plus grand marché de l’intégrateur SCC. Le Royaume-Uni vient en seconde position, suivi de l’Espagne où SCC vient de racheter l’ESN Omega Peripherals.

Nos lecteurs ont lu ensuite


SCC : Jacques Vincent a passé le témoin à James Rigby
Parmi les sujets qui ont le plus interpelés l’intérêt des lecteurs de Channelnews au premier semestre 2011, l’interview-bilan de Jacques Vincent, peu avant son départ de la tête de SCC France, figure en bonne place....

SCC France mise sur le secteur public ainsi que sur le renforcement de ses capacités en cloud public
À l’occasion de la publication des résultats de SCC pour l’exercice clos fin mars 2018, James Rigby, le PDG du groupe, s’est confié à nos confrères britanniques de Channelnomics et de CRN UK sur sa stratégie....

SCC restructure son management pour relancer ses services
À l’instar de Computacenter, SCC France bute encore sur le trop faible poids de ses services. Sous la pression de son actionnaire, le distributeur vient de renouveler une partie de son management dans l’espoir d’accélérer...

SCC devient Advanced Consulting Partner AWS
OWORX, la Cloud Practice de SCC UK et SCC France décrochent ensemble le statut « Advanced » d’Amazon Web Services (AWS)   SCC, acteur européen majeur des services informatiques et premier groupe informatique privé en Europe, est...

SCC France annonce la nomination de Didier Lejeune au poste de CEO
L’entreprise de services numériques SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, nomme Didier Lejeune, précédemment Directeur général du groupe, CEO France.   Didier Lejeune voit donc sa mission étendue en cumulant les fonctions de...