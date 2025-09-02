Le français Robert Vassoyan remplace l’anglais James Rigby à la tête de l’intégrateur britannique SCC. James Rigby demeure chez SCC où il prend le rôle de président exécutif tout en conservant celui de co-PDG du groupe Rigby.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur IT, Robert Vassoyan a débuté sa carrière chez Compaq France, où il a occupé divers postes dont celui de directeur marketing et de directeur des ventes auprès des PME. En 2002, il est devenu directeur de la division serveurs de HP France, avant d’être promu responsable des alliances chez HP EMEA. En 2011, il a été nommé directeur général de Cisco France. Il y est resté près de sept ans avant de rejoindre Atos en tant que directeur des ventes et responsable de la division Unified Communications (UC). Deux ans plus tard, il y a dirigé l’unité Santé et Sciences de la vie, tout en conservant ses responsabilités au sein de l’unité UC.

« Je suis honoré de rejoindre SCC à un moment où le marché connaît l’une de ses transformations les plus passionnantes avec l’IA », déclare Robert Vassoyan, nouveau directeur général du groupe SCC, dans un communiqué. Et James Rigby d’ajouter : « Nous célébrons les 50 ans de SCC. Je suis convaincu que Robert Vassoyan s’appuiera sur ces fondations pour façonner l’entreprise dont nous aurons besoin ».

La France est à présent le plus grand marché de l’intégrateur SCC. Le Royaume-Uni vient en seconde position, suivi de l’Espagne où SCC vient de racheter l’ESN Omega Peripherals.