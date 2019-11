Le passage à un chiffre d’affaires récurrent se poursuit dans de bonnes conditions chez Sage. A l’issue de son exercice financier 2018/2019 clos le 30 septembre dernier, l’éditeur britannique a engrangé 1,936 milliards de livres sterling (2,264 milliards d’euros), soit une croissance de 4,9% sur un an. Les revenus récurrents ont grimpé de 10,7 à 1,611 milliard de livres sterling. (1,879 milliard d’euros). Les revenus récurrents annualisés ont quant à eux progressé de 12,6% à 1,685 milliard d’euros (1,965 milliard d’euros). La dette nette a été réduite, passant de 668 millions de livres sterling (779 millions d’euros) en 2018 à 393 millions de livres sterling. (459 millions d’euros). En revanche, le bénéfice net a chuté de 12% en un an, passant de 509 millions de livres sterling (594 millions d’euros) à 448 millions de livres sterling (523 millions d’euros). Sage attribue ce recul à « l’accroissement des investissements afin d’accélérer l’exécution stratégique » ainsi qu’à l’augmentation des rémunérations variables des collaborateurs, en ligne avec les solides performances de l’activité.

Les investissements ont notamment ciblé le développement du produit Sage Accounting, le lancement de Sage Intacct en Australie et au Royaume-Uni, ou encore le rachat d’AutoEntry, fournisseur d’un système automatisé de saisie des données basé à Dublin et l’acquisition d’Allocate.AI, un outil automatisé de planification de projet et d’allocation des ressources.

« Nous faisons des progrès significatifs dans notre exécution stratégique, en particulier dans le développement et le déploiement de nos offres de cloud computing et la refonte de notre portefeuille », commente dans un communiqué le CEO de l’éditeur, Steve Hare. « Nous continuerons à privilégier la croissance d’un chiffre d’affaires récurrent de grande qualité par rapport au SSRS, et même si nous ne prévoyons pas de progression linéaire de la performance financière au cours de cette transition pluriannuelle, notre solide performance récente et notre progression continue en vue de devenir un grand acteur du SaaS démontre que nous pouvons regarder l’avenir avec confiance. »