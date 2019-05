Le numéro un français de la distribution IT a décidé d’investir dans sa propre plateforme de gestion cloud. À l’occasion de son kick-off annuel qui s’est tenu le 13 mai dernier en présence de 300 clients Il a présenté 4ANY, un service SaaS maison qui permet de déployer et piloter simplement ses environnements cloud sur les infrastructures de sept fournisseurs de services cloud régionaux, nationaux et internationaux.

« Cette initiative est née du constat que les clients veulent aujourd’hui pouvoir consommer les services cloud de leur choix chez les fournisseurs de leur choix mais que les connecteurs intégrés dans les plateformes de gestion cloud (Cloud management platform ou CMP) des principaux éditeurs du marché se limitent à ceux des GAFAM et ne permettent pas de consommer les services de fournisseurs régionaux ou nationaux », expose Fabien Swiergiel le directeur du centre de compétences SCC.

Autrement dit, les outils qui sont aujourd’hui proposés aux clients ne répondent pas à leurs attentes en matière de services multicloud. Ceux qui veulent consommer d’autres services que ceux des GAFAM sont contraints d’investir dans des développements spécifiques. Des développements forcément coûteux s’ils ne bénéficient pas des compétences en interne.

Même sans aller jusqu’à développer des connecteurs spécifiques, les CMP traditionnels sont onéreux à l’achat et à l’utilisation, poursuit Fabien Swiergiel. Exclusivement proposés en mode licence traditionnelle, leur ticket d’entrée est souvent élevé. Ils doivent ensuite être installés en local et leur complexité nécessite de mobiliser d’importantes compétences techniques.

D’où 4ANY qui vise à proposer une plateforme de gestion cloud agnostique (no vendor lockin-in) permettant d’accéder simplement à tous les fournisseurs de services cloud quelle que soit leur taille et qui masque la complexité associée au déplacement des charges de travail. Pour construire cette offre, SCC s’est appuyé sur des composants open source – la société n’a pas souhaité dévoiler lesquels – auxquels elle a ajouté des développements spécifiques.

4ANY intègre un configurateur qui permet de choisir le type de service cloud le plus adapté à ses charges de travail et d’effectuer un comparatif entre les différents fournisseurs de services pour sélectionner le plus pertinent, souligne Didier Lejeune, directeur général de SCC France. Le déploiement est ensuite entièrement automatisé. L’outil permet ensuite de suivre sa consommation et de connaître sa facturation. Plusieurs options seront proposées : hypervision, générateur de code et designer de services. La liste des fournisseurs de services cloud supportés n’a pas été dévoilée mais SCC assure qu’elle intègre des acteurs locaux et qu’elle est appelée à s’étoffer par la suite.

4ANY sera commercialisé à partir du mois de septembre. À l’issue de son kick-off, Didier Lejeune indique que plusieurs clients lui ont déjà transmis des marques d’intérêt.