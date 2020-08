Scality a annoncé aujourd’hui des bénéfices records pour le premier semestre 2020, et une croissance de 62% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Scality compte désormais six des plus grandes banques et sept des plus grands opérateurs télécom au monde parmi sa vaste clientèle.

« La croissance de 62% du chiffre d’affaires de Scality au cours du premier semestre 2020 montre l’évolution qui s’opère chez les clients pour déployer le stockage d’objets comme nouvelle solution de gestion de données, » déclare Jérôme Lecat, CEO de Scality dans un communiqué.

Afin de proposer des offres les plus performantes à ses clients et poursuivre sa croissance au second semestre 2020, Scality a signé des partenariats avec Veeam et Hewlett Packard Enterprise (HPE). « Notre nouvelle qualification compatible Veeam signifie que nous pouvons désormais cocher la case protection anti-ransomware de niveau entreprise. Enfin, notre partenariat avec HPE se poursuit et se développe avec le décollage du modèle GreenLake as-a-service. »

Les données de sauvegarde sont devenues une cible privilégiée pour les ransomwares, c’est pourquoi un stockage ultra-résilient des sauvegardes est une nécessité, explique Scality. Avec son produit RING8, certifié Veeam Ready Object with Immutability, Scality offre désormais une protection renforcée contre les ransomwares, grâce au support de l’API de verrouillage d’objets S3, qui permet de rendre des données immuables, en empêchant leur suppression ou leur écrasement, pendant une durée déterminée ou de manière permanente. Scality RING8 génère des données de sauvegarde inviolables et protégées en cas d’attaques ransomwares, qui garantissent une récupération rapide en cas d’attaque. Une protection accrue qui intéresse notamment les FinTech (entreprises de technologie financière), la santé et les grandes agences gouvernementales. Parmi les entreprises clientes à la fois de Scality et de Veeam, Scality cite Poole Hospital NHS Foundation Trust et Opus Interactive et Skillsoft.

Sur systèmes HPE Apollo 4000, Scality RING offre aux clients la simplicité et l’agilité du cloud, associée aux avantages financiers de plateformes à densité optimisée conçues pour des charges de travail axées sur le stockage de données. « Nos clients continuent à faire face à la croissance de données non structurées. Pour parvenir à gérer cette croissance, de plus en plus d’entreprises se tournent vers HPE et Scality », souligne Chris Powers, Vice-Président de HPE et Directeur Général du Développement de Plateformes Collaboratives et Big Data. « Nos clients communs sont rassurés par cette solution de stockage d’objets fiable, économique, durable et à haute disponibilité. ».

Scality note que les ventes par le biais de HPE ont augmenté de 93% par rapport à l’année précédente au premier semestre 2020 et que RING8 est désormais la première offre de stockage d’objets et de fichiers compatible HPE GreenLake. L’éditeur souligne que l’une des plus grandes banques du monde a choisi la solution Scality HPE pour équiper son environnement d’analyse de données Splunk de plusieurs pétaoctets.