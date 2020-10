SAP va acquérir Emarsys, une plateforme de marketing cloud intégrée omnicanal permettant aux entreprises de proposer à grande échelle des interactions clients personnalisées par e-mail, mobile, réseaux sociaux, SMS et Web. Elle sera intégrée à l’unité commerciale SAP Customer Experience. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2020. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.

Basée à Vienne en Autriche, Emarsys compte plus de 800 salariés, répartis dans 13 bureaux dans le monde ( Londres, Berlin, Sydney, Budapest, Indianapolis…) et dans un siège américain à Indinapolis. La société revendique 1.500 clients parmi lesquels Clarins, Casio, Puma, Samsonite, Toupargel ou encore Karl Lagerfeld.

« L’ajout de la plate-forme d’engagement client Emarsys à notre principale technologie SAP S / 4HANA et de gestion de l’expérience de SAP et Qualtrics ouvre à nos clients de nouvelles possibilités uniques sur le marché », affirme dans un communiqué Christian Klein, CEO de SAP. « Le succès des marques dans le monde dépend aujourd’hui de leur capacité à offrir un parcours client convaincant et à répondre aux attentes individuelles des clients. Pour répondre à ces attentes, les données du front-office doivent être intégrées aux capacités du back-office et aux retours clients individuels. Une fois la transaction conclue, SAP permettra aux marques de connecter chaque partie de leur entreprise au client, y compris les données d’expérience. Nous proposerons un portefeuille pour une stratégie de « commerce partout » permettant des expériences de commerce numérique hyperpersonnalisées sur tous les canaux à tout moment. »

« Avec la technologie Emarsys, les solutions SAP Customer Experience peuvent relier les signaux commerciaux au back-office et activer le canal préféré du client avec un message pertinent et toujours personnalisé, permettant aux clients la liberté de choisir leur propre engagement », ajoute de son côté Bob Stutz, président, Expérience client SAP.