SAP a finalisé l’acquisition d’Emarsys, une plateforme de marketing cloud intégrée permettant aux entreprises de proposer à grande échelle des interactions clients personnalisées par e-mail, mobile, réseaux sociaux, SMS et Web. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Les offres Emarsys ont été ajoutées au portefeuille de solutions existantes de SAP en matière d’expérience client.

Avant son acquisition, Emarsys employait 800 salariés et revendiquait 1.500 clients parmi lesquels Clarins, Casio, Puma, Samsonite ou encore Toupargel.

« Emarsys fait maintenant officiellement partie de SAP Customer Experience. Nous sommes impatients à l’idée de travailler ensemble, d’apprendre à mieux nous connaître et de créer un portefeuille de produits qui aille bien au-delà de la somme des deux parties », affirme dans un communiqué Bob Stutz, président de SAP Customer Experience. « Grâce aux atouts de nos solutions actuelles et à l’intégration d’Emarsys, SAP Customer Expérience permettra de créer des mécanismes d’engagement personnalisés et omnicanaux, pour aller à la rencontre des clients lorsqu’ils le souhaitent, sur leurs canaux de prédilection et selon leurs préférences. »

Dans un tout autre registre, la filiale française de l’éditeur allemand a nommé Stéphanie Perchet au poste de directrice des opérations. Membre du comité de direction, elle a pour mission principale de renforcer l’organisation des opérations et d’optimiser les processus de l’entreprise liés au développement de son activité dans le cloud, à l’adoption de sa solution S/4Hana par le marché français et à l’accompagnement des entreprises sur leurs priorités économiques et environnementales. L’expérience client, l’excellence opérationnelle et les thématiques « Future of Work », « Business for Good » et « Data et Culture » sont au cœur de sa stratégie.

Stéphanie Perchet, 41 ans, est titulaire d’un Master en relations internationales de l’Université Panthéon Sorbonne. Elle a rejoint SAP en 2004 et a occupé différents rôles à un niveau régional EMEA et global avant d’être nommée directrice des opérations. Elle a notamment déployé le programme de business indirect avec l’écosystème Partenaires, a contribué au développement de l’organisation Commercial Sales à Barcelone et a collaboré avec le bureau du président de la région EMEA. Elle a donc une parfaite connaissance de l’organisation et de ses processus internes ainsi que des problématiques clients qui sont des points forts dans son nouveau rôle.

« Le succès client est une priorité absolue. Au cours des derniers mois, nous avons fait évoluer notre organisation et revu le parcours client pour répondre à la demande d’un accompagnement encore plus personnalisé pour, ensemble, créer encore plus de valeur. Stéphanie Perchet joue un rôle clé dans le développement de cette expérience client et dans la mise en place de notre stratégie visant à accompagner nos clients dans l’élargissement de leur revenu, le suivi de leur profitabilité mais aussi autour de sujets liés à l’attractivité de leurs talents et à l’amélioration de leur impact social et environnemental », explique dans un communiqué Frédéric Chauviré, directeur général de SAP France.