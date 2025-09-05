Le géant allemand du logiciel annonce vouloir investir 20 milliards d’euros dans le développement d’une infrastructure cloud souveraine européenne d’ici à 2035.

SAP propose trois options aux entreprises : tout d’abord, une plateforme IaaS développée et exploitée avec des technologies open source au sein du réseau de centres de données de SAP : SAP Cloud Infrastructure. Le fournisseur garantit que toutes les données sont stockées au sein de l’UE. Ensuite, un cloud souverain sur site, au sein d’un centre de données appartenant au client ou sélectionné par celui-ci, « pour offrir un niveau élevé de souveraineté en matière de données, d’exploitation, de technologie et de législation ». Troisième option : ‘Delos Cloud’ en Allemagne. Selon SAP, ce cloud sécurisé et souverain est suffisamment flexible pour répondre aux exigences de souveraineté spécifiques à chaque pays.

« SAP s’appuiera sur ses centres de données européens à Walldorf, Sankt Leon-Rot et Francfort, tout en élargissant ses capacités grâce à des contrôles souverains, de nouveaux déploiements chez les clients et une collaboration avec des partenaires souverains tels que Delos Cloud en Allemagne », précise Thomas Saueressig, membre du conseil d’administration de SAP. « SAP n’est pas en concurrence avec les hyperscalers en termes d’échelle et ne se lance pas dans le secteur IaaS, mais veille à ce que l’Europe puisse adopter le cloud et l’IA en toute sécurité, sous contrôle européen. L’investissement vise à intégrer la souveraineté dans la pile, et non à reproduire le modèle des hyperscalers ».

