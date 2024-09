SAP a annoncé que son CTO Jürgen Müller quittera le conseil d’administration à compter du 30 septembre. Suite à « un incident lors d’un événement d’entreprise », le haut-dirigeant a exprimé ses regrets et présenté des excuses dans un communiqué. « Je reconnais que mon comportement à ce moment-là ne reflétait pas nos valeurs chez SAP. J’assume l’entière responsabilité et je pense que démissionner est le meilleur pour l’entreprise », a-t-il déclaré.

Ce départ contraint est un coup dur en raison de son rôle pivot dans la stratégie produit. « Mueller a joué un rôle clé dans la création de SAP Business Technology Platform (SAP BTP), qui fournit la base technique de l’offre la plus performante de SAP et sert plus de 23 000 clients réels », rappelle d’ailleurs l’éditeur.

Jürgen Müller avait rejoint SAP en 2013 comme responsable du réseau des centres d’innovation et directeur général de SAP Labs Berlin. Il avait été nommé directeur de la technologie et membre du conseil d’administration et en 2019.

« Le plus grand impact que Müller a eu au cours de son mandat de CTO a été de rassembler plusieurs offres avec SAP Cloud Platform pour créer SAP BTP », commente dans un billet de blog Robert Hollande, vice-président de SAPinsider. « Bien que SAP ait récemment poussé SAP S/4HANA Cloud et RISE avec SAP, la vente incitative que SAP a réalisée avec RISE auprès des clients SAP a souvent été réalisée avec les services SAP BTP. Sans Müller pour poursuivre cette vision, SAP risque de perdre son élan à moyen terme. »

En attendant de trouver un remplaçant, le PDG de SAP Christian Klein assumera la responsabilité de la majeure partie du conseil d’administration de la technologie et de l’innovation dirigé par M. Müller. L’équipe SAP Global Security & Cloud Compliance rejoindra le secteur Customer Services & Delivery Board sous la direction de Thomas Saueressig.

Jürgen Müller est le troisième dirigeant à quitter le directoire de l’entreprise en un mois. SAP avait déjà annoncé pendant l’été le départ à la fin août de Julia White, directrice du marketing et des solutions et de Scott Russell, directeur des revenus (CRO). Christian Klein a repris par intérim la direction de l’organisation commerciale de SAP.

Malgré de solides performances financières, ces départs risquent de fragiliser le groupe, en pleine restructuration pour axer sa stratégie sur l’intelligence artificielle.

Crédit photo : SAP