Salesforce emboite le pas à Microsoft sur ChatGPT. L’éditeur a officialisé le 7 mars son partenariat avec OpenAI pour accélérer l’intégration de la technologie d’IA générative dans sa plateforme de CRM. Salesforce qui développe depuis 2016 une IA prédictive appelée Einstein rebaptise logiquement cette nouvelle offre Einstein GPT. Elle doit permettre de générer du contenu et d’enrichir les interactions dans ses outils destinés aux équipes de vente, de la relation client et du marketing.

Typiquement, Einstein GPT permettra à des équipes de vente d’automatiser et de personnaliser la rédaction de messages ou d’e-mails commerciaux, à un service client de documenter des cas et de formuler des réponses, ou encore à un département marketing de créer les éléments constitutifs de ses campagnes. Einstein GPT servira également d’assistant aux développeurs, en particulier pour une bonne utilisation du langage de programmation Apex.

La messagerie collaborative Slack ressort comme l’une des grandes bénéficiaires du partenariat avec Open AI. Une application ChatGPT for Slack, actuellement en version béta, lui est dédiée et permettra aux utilisateurs d’obtenir des synthèses des conversations et une assistance pour la recherche ou la rédaction directement dans l’interface. L’intégration s’annonce soignée puisque ce sont des employés d’OpenAi, fans de l’outil Slack, qui ont initié le projet.

Mais Salesforce voit plus large. « En combinaison avec notre Data Cloud et intégré dans tous nos clouds ainsi que Tableau, MuleSoft et Slack, Einstein GPT est une autre façon d’ouvrir la porte à l’avenir de l’IA pour tous nos clients », a déclaré le PDG Marc Benioff.

Et si OpenAI est le partenaire pour son lancement, Salesforce précise bien qu’Einstein GPT sera ouvert et ira puiser des technologies dans un écosystème de partenaires. Salesforce annonce d’ailleurs la constitution d’un fonds IA de 250 M$ chez Salesforce Venture pour financer les start-ups qui viendront nourrir cet écosystème.

Einstein GPT est conçu pour assurer l’ingestion et l’unification des données clients d’une entreprise. L’entreprise cliente pourra ensuite choisir exploiter ces données avec des modèles prêts à l’emploi d’OpenAI ou choisir des modèles externes plus adaptés à ses besoins.

Avec toutes ces annonces, Salesforce montre qu’il est dans la course pour répondre à l’intérêt croissant des entreprises d’utiliser les nouvelles formes d’IA pour renforcer leur productivité et leur efficacité commerciale. L’éditeur riposte aussi à Microsoft qui l’a devancé d’un jour pour annoncer l’intégration de l’IA générative dans son outil de CRM Dynamics et qui concurrence aussi Slack sur la messagerie avec Teams.