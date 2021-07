Salesforce a annoncé mercredi avoir finalisé le rachat du concepteur de plateformes collaboratives Slack Technologies. L’opération avait été initialement officialisée en décembre dernier pour un montant de 27,7 milliards de dollars.

« Nous sommes très heureux d’intégrer Slack dans la famille Salesforce, combinant ainsi le leader du CRM et la plateforme digitale qui permet aux employés et aux équipes distribuées de travailler de façon simple et productive », a déclaré Marc Benioff, président et PDG de Salesforce.

Salesforce précise que Slack poursuivra son activité sous sa propre marque, avec toujours à sa tête son PDG et co-fondateur, Stewart Butterfield.

Tout reste à faire maintenant pour mener avec succès le rapprochement de deux plateformes avec chacune un écosystème très riche.

Salesforce s’était déjà essayé à marier sa plateforme métier avec un outil conversationnel avec son application maison Chatter. Sans vraiment aller au bout de son ambition comme en atteste le rachat de Slack. Salesforce dispose désormais d’une des applications qui a su le mieux émerger de la nouvelle génération d’outils de collaboration en ligne, à mi-chemin entre réseau social et messagerie d’entreprise. Elle lui apporte une base installée massive de plusieurs millions d’utilisateurs, ainsi que plus de 169 000 utilisateurs abonnés à un service payant selon les chiffres communiqués par Slack.

Les deux équipes se sont fixées un premier objectif : « fournir le « Slack-first Customer 360 » qui offre aux entreprises une plateforme de partage et de connaissances unique pour connecter à la fois, les employés, les clients et les partenaires entre eux, mais également les nombreuses applications qu’ils utilisent quotidiennement, le tout dans leurs flux de travail existants. »

Beaucoup de questions se posent sur la feuille de route pour y parvenir, tout comme sur le devenir de slack comme solution autonome, notamment en version gratuite, mais aussi sur les passerelles qui pourraient être développées avec les autres écosystèmes applicatifs du marché.

Un premier événement conjoint est organisé en ligne le 17 aout pour apporter de premiers éléments de réponse. Y participeront notamment Bret Taylor, le président et responsable des opérations de Salesforce et Steward Butterfield PDG et co-fondateur de Slack.