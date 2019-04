Sage a nommé Aaron Harris au poste de Chief Technology Officer (CTO) avec une prise de fonction immédiate. Aaron Harris reportera à Steve Hare, CEO du groupe. Avant de rejoindre la direction de Sage, Aaron Harris était vice-président principal et directeur technique de Sage Intacct, acquis par Sage en 2017. Il faisait partie de l’équipe fondatrice et a supervisé le développement et la vision produit et technologie de l’entité spécialisée dans les solutions de gestion financière dans le cloud.

En tant que Chief Technology Officer, il a pour mission de continuer à impulser l’innovation technologique dans le cadre de la stratégie Sage Business Cloud, en tirant parti des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle.

Klaus-Michael Vogelberg, qui a précédemment occupé le rôle, restera au comité exécutif en tant que Chief Architect and Technology Advisor. Il aidera Aaron Harris à définir le programme technologique de l’éditeur. De même, Lee Perkins, qui dirigeait auparavant les activités de Sage au Royaume-Uni et, plus récemment, l’organisation globale des produits, a été nommé Chief Product Officer et membre du comité exécutif. Il travaillera en étroite collaboration avec Aaron Harris pour diriger la stratégie produit au niveau global.

« Aaron a démontré son expérience et sa capacité à construire une grande entreprise Saas. Cela viendra immanquablement enrichir la stratégie et le plan d’innovation de Sage, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de nos clients. C’était un plaisir de travailler en étroite collaboration avec Aaron chez Sage Intacct et je suis heureux de renforcer l’expertise technologique du comité exécutif avec cette nomination », commente Steve Hare dans un communiqué.