Sage a choisi la France pour lancer en Europe Sage Intacct Manufacturing, son nouvel ERP cloud pour accompagner les PME et ETI du secteur industriel dans leur transformation digitale. Cette nouvelle solution SaaS de Production et Négoce est destinée aux entreprises de 20 à 499 salariés. Elle vient compléter l’offre de l’éditeur britannique à coté de Sage 100 Production, également orienté PME, et Sage X3 Manufacturing, qui cible le marché des grandes entreprises.

Ce lancement est important pour Sage qui a déboursé 850 millions de dollars pour racheter l’éditeur américain Intacct en 2017. Le cœur de son offre est une solution cloud de gestion financière devenue une référence par les directeurs financiers outre Atlantique. Sage veut désormais la faire évoluer en une famille de produits verticaux plus large et mener à bien son internationalisation.

Sage met en avant les avantages d’une solution nativement cloud, qui permet d’accompagner les entreprises dans leur développement, et d’une plateforme ouverte qui favorise la connexion avec l’ensemble des applications métiers de l’entreprise. Un moyen selon l’éditeur de pouvoir accéder aux données de l’entreprise plus simplement et de pouvoir les traiter plus efficacement afin de faciliter la prise de décision. Et d’apporter la preuve par l’exemple en garantissant une parfaite intégration à sa suite financière Sage FRP1000 pour le lancement de Sage Intact Manufacturing.

Sage considère que le moment est bien choisi pour tester sa stratégie d’internationalisation sur le marché français. « Les modèles commerciaux changent et la pandémie mondiale a eu un impact sur la façon dont les industries fonctionnent », explique dans un communiqué Rob Sinfield, VP en charge des produits chez Sage. De plus, peu de PME ont déjà migré leurs outils de gestion vers le cloud mais beaucoup s’apprêtent à franchir le pas. Sage s’appuie notamment sur une étude du Gartner qui prédit que d’ici 2026, au moins 80 % des entreprises manufacturières auront des applications métiers reposant sur le cloud.

« Cette nouvelle solution Cloud native vient renforcer la position de Sage sur le marché grâce à son réseau unique de partenaires et d’intégrateurs de proximité, agréé et certifié », ajoute Pacôme Lesage, Président de Sage France & Europe du Sud. « Nous sommes heureux de pouvoir présenter, cette nouvelle opportunité à nos clients et nos partenaires. »