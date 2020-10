Pour Sage, la crise Covid restera plus associée à un choc organisationnel qu’à une perte de revenus. Car si sa croissance a ralenti au deuxième trimestre comparé au premier trimestre, et malgré un arrêt brutal des commandes, elle est restée positive (+4,1% pour le groupe). Une performance que l’éditeur doit à ses revenus récurrents, devenus prépondérants. Ils représentent ainsi quasiment 100% de son activité PME en France.

Pendant les deux mois de confinement, l’éditeur a donc pu se concentrer sur les enjeux du moment : l’ajustement de son organisation et de celle de ses partenaires au télétravail. « Les échanges avec le réseau de distribution ont été hebdomadaires pendant cette période », relate Brieuc Courcoux, vice-président des ventes PME France & Benelux de Sage.

Et l’allongement des délais de décision imputable au confinement n’aura pas été vain : l’activité est repartie fortement dès juin-juillet dopée par un afflux de nouveaux clients et des projets plus aboutis et donc de taille plus conséquente. Une forte accélération qui s’est confirmée en septembre et qui permet à Sage France de finir son exercice fiscal 2020 (au 30 septembre donc) en croissance sur le marché des PME, selon Brieuc Courcoux.

Les moteurs de cette croissance auront été la conquête de nouveau clients (+40%) ; la stratégie de marque blanche (vente de solutions tierces) et son programme d’accélération Top ligue réservé à ses quarante meilleurs partenaires. Brieux Courcoux note ainsi que le poids de ces derniers s’est considérablement en deux ans passant de 30% à 50% de ses revenus récurrents.

Quant à l’activité marque blanche, qui s’appuie sur des éditeurs tels que People Doc (dématérialisation), Azuneed (RH), Infineo (BI), Clearnox (recouvrement client), T2I (dématérialisation) ou encore Akao (automatisation comptabilité), elle représente près de 50% des ventes croisées (ventes de produits additionnel sur la base client) de l’activité PME, souligne Brieux Courcoux.

Les prochaines semaines vont être marquées par la disponibilité (le 21 octobre) de son offre pure SaaS Sage Business Cloud Paye, qui va cohabiter avec son offre hébergée Sage 100 Cloud. Autre événement majeur les 4 et 5 novembre, la tenue de son kick-off partenaires annuel en format virtuel. Il y sera beaucoup question Sage Business Cloud Paye, mais aussi de son équivalent gestion (Sage Business Cloud BMS) à sortir en mars prochain. À cette occasion, Sage remettra aussi ses traditionnels trophées partenaires.