« La forte croissance du chiffre d’affaires récurrent reflète une exécution stratégique réussie », a indiqué Sage en présentant ses résultats semestriels. L’éditeur britannique a généré au premier semestre un chiffre d’affaires de 957 millions de livres (1,09 milliard d’euros), en croissance de 6,4%. Les revenus récurrents ont progressé de 9,9% pour atteindre 781 millions de livres (892 millions d’euros). Ces derniers représentent donc près de 82% du chiffre d’affaires. Ils ont été tirés en grande partie par le dynamisme de l’Amérique du Nord (12% du total) et du binôme Royaume-Uni et Irlande (14%). Marqué par la hausse de 17% du Sage Business Cloud (qui pèse désormais 44% du total), le chiffre d’affaires récurrent annualisé grimpe ainsi de 10,2% à 1,545 milliard de livres (1,77 milliard d’euros).

Affecté par la hausse des investissements et par une augmentation de la rémunération variable des collaborateurs, la marge opérationnelle recule de 1,9 point pour s’établir à 22,7%. Le revenu opérationnel atteint ainsi 218 millions de livres (249 millions d’euros).

Le bénéfice net grimpe quant à lui de 12,9% à 210 millions d’euros (240 millions d’euros).

« Nous sommes encouragés par le fort démarrage de l’exercice 2019 », commente dans un communiqué le CEO de l’éditeur, Steve Hare. « La vision de Sage consiste à devenir une grande entreprise SaaS et, en nous concentrant sur les clients, les collaborateurs et l’innovation, nous commençons à voir des preuves d’une exécution stratégique réussie. Cela se reflète dans la forte performance au premier semestre du chiffre d’affaires récurrent de grande qualité, étayée par les abonnements. Nous allons continuer à mettre l’accent sur la progression des revenus récurrents et des abonnements de grande qualité au second semestre ».