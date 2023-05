« Historiquement, lorsque Riverbed était positionné principalement sur l’accélération applicative et l’optimisation WAN, nos principaux partenaires étaient essentiellement des opérateurs issus du monde des telcos, expose Olivier Brasa, directeur des ventes channel et alliances Europe du Sud de Riverbed Technology (photo). De fait, lorsqu’il y avait des problèmes de bande passante, c’est eux qui étaient sollicités ».

Aujourd’hui, alors que le groupe s’est repositionné sur l’observabilité mi-2022 avec sa marque Alluvio, il se rapproche de plus en plus de profils de type intégrateurs systèmes plus tournés vers les infrastructures et les applications. Illustration de cette tendance : l’extension de ses partenariats avec Computacenter, avec lequel il a gagné un premier gros dossier fin 2022, et Capgemini, avec lequel un accord est en cours de finalisation.

« Ce sont les deux acteurs les plus présents sur les sujets de l’observabilité chez les clients finaux », souligne Olivier Brasa. Des clients que Riverbed recrute de plus en plus parmi les entreprises du Cac 40 et du SBF 120. « Plus leurs réseaux sont importants, hybrides et distants, plus les solutions Riverbed sont pertinentes », justifie-t-il.

En France, des relations ont également été nouées avec Kyndryl et Fujitsu qui ont signé des partenariats à l’échelle mondiale avec Riverbed. Des discussions sont en cours avec d’autres intégrateurs systèmes nationaux et globaux.

Pour autant, Riverbed conserve ses partenariats historiques avec les grands telco (Orange, NTT…) et son réseau de VARs spécialisés, experts de la gestion de la performance réseau (Interdata, Phenisys…).

Enfin, toujours via l’observabilité, Riverbed s’est particulièrement rapproché de Microsoft, dont il est un ISV (Independant software vendor) et sur la place de marché duquel il est référencé. En France, où l’alliance est la plus forte, Les deux marques organisent réguli-rement des événements en commun sur le thème de l’observabilité. « On apporte une valeur ajoutée aux solutions Microsoft côté utilisateurs (Modern Workplace) et Azure », note Olivier Brasa.

Leur prochain événement commun se déroulera pour la première fois entièrement en présentiel le 8 juin prochain dans le grand auditorium de Microsoft. Plus de 120 personnes (clients et partenaires) y sont attendues.