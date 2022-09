L’éditeur américain Riverbed s’embarque dans une campagne de communication sur l’observabilité après avoir réorganisé son portefeuille de produits en deux familles en avril dernier : Acceleration, c’est-à-dire son offre ‘historique’ d’optimisation WAN, SD-WAN, SaaS/cloud et d’accélération du poste de travail et Alluvio qui regroupe des logiciels d’observabilité associés à de l’intelligence artificielle.

Plus en détails, l’offre Alluvio rassemble les outils de visibilité de Riverbed pour la gestion des performances du réseau, la surveillance de l’infrastructure informatique et la gestion de l’expérience numérique (performances applicatives et surveillance de l’expérience de l’utilisateur final).

« Nous ne délaissons pas la partie traditionnelle de notre catalogue mais c’est l’observabilité unifiée qui va générer notre développement futur », confie Olivier Brasa, responsable channel et alliances de Riverbed en EMEA, à notre confrère de Distributique. Et de préciser : « Nous nous sommes ouverts à des plateformes tierces avec lesquelles nos solutions peuvent échanger des données, comme ServiceNow, Splunk, Intel, Microsoft ou encore AWS. A terme, nos API vont nous permettre de nous ouvrir davantage, y compris en apportant des outils de visibilité à des solutions de SD-WAN concurrentes de la nôtre ».

Côté stratégie de vente, les équipes channel de l’entreprise travaillent toujours en lien direct avec les gros clients internationaux tandis qu’Arrow et Nuvias s’occupent des entreprises de moindre taille ainsi que de l’offre de surveillance réseaux en EMEA.

« L’idée d’Alluvio est aussi de travailler avec des partenaires beaucoup plus orientés vers les services, qui utiliseraient notre technologie pour servir tous types de clients. Je pense à des MSP de taille relativement modeste mais qui peuvent fournir une bonne qualité de service », poursuit Olivier Brasa auprès de Distributique.

Rappelons qu’en fin d’année dernière, Riverbed finalisait sa recapitalisation après s’être placée sous la protection de la loi sur les faillites (Chapter 11).