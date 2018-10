Du neuf sur le marché de l’UcaaS. Dans la lutte pour la première place qui oppose Mitel à RingCentral, ce dernier pourrait bien renforcer sa position. Il vient en effet de conclure l’acquisition de Dimelo, une société française à l’origine d’une plateforme SaaS de gestion unifiée de la relation client digitale (réseaux sociaux, chat, mobile, email, forums & communautés).

Cette acquisition permettra à RingCentral d’offrir une solution de bout en bout sur le marché – en forte croissance – des solutions d’engagement client. Elle devrait par ailleurs faciliter la gestion des interactions clients sur les canaux digitaux grâce à une interface unique exploitant le moteur de routage intelligent de Dimelo basé sur l’intelligence artificielle.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

« Dimelo nous permet de concrétiser notre vision de donner aux gens les moyens de communiquer et de collaborer selon le mode de leur choix », indique dans un communiqué Vlad Shmunis, président, fondateur et CEO de RingCentral. « Grâce à notre acquisition stratégique de Dimelo, nous continuons de renforcer et d’approfondir notre portefeuille de solutions d’engagement client de nouvelle génération afin de répondre aux préférences des clients en matière d’interaction avec les entreprises sur les canaux digitaux »

« Bien que la plupart des entreprises disposent d’une solution de centre de contact adéquate pour gérer les interactions vocales, il n’en est pas de même pour le nombre toujours croissant de canaux digitaux que leurs clients souhaitent utiliser pour communiquer avec eux », explique de son côté Sheila McGee-Smith, présidente et analyste principale de McGee-Smith Analytics, « La solution Dimelo permettra aux entreprises de passer d’interactions cloisonnées sur les canaux de l’email, du web chat et des médias sociaux et de la messagerie d’aujourd’hui à une plate-forme numérique intégrée et riche en engagement client. »

Fondée en 2006 par Stéphane Lee et Eric Dos Santos, Dimelo a son siège social à Paris. Présente dans 51 pays sur trois continents (Europe, Asie, Afrique), la société revendique notamment comme clients Allianz, AXA, BNP Paribas, Engie, Orange ou encore Telenor.